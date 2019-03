Ante los bloqueos de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las Cámaras del Congreso para evitar la aprobación de su iniciativa en materia educativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no continúa la parte punitiva, como argumentan los manifestantes del sindicato magisterial.

El primer mandatario dijo que no se trata de continuar con el mismo proyecto educativo, como asegura la CNTE. Aseveró que su iniciativa busca derogar por completo la reforma educativa, por lo que se preguntó qué motiva las manifestaciones.

López Obrador instruyó a los secretarios de Educación, Esteban Moctezuma, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que reciban hoy a las 10:00 horas el pliego petitorio de la CNTE. Dijo que sería indigno que los legisladores federales sesionaran en una sede alterna, como incluso estaba previsto para hoy, pero de última hora fue cancelada y pospuesta hasta el próximo martes.

Respeto a la polémica que continúa por la revocación de mandato, AMLO argumentó que “la democracia son los ciudadanos, y no hay que tenerle miedo a los ciudadanos”. Dijo que sus adversarios políticos “inventaron” lo de la reelección, y que ya dejó claro que es partidario de la no reelección.

En ese sentido dijo ellos, en referencia al PRI y al PAN, aprobaron la reelección para otros cargos y ahora no quieren que haya reelección, “hay hipocresía”. Indicó que no se va a reelegir, y de ganar la revocación del mandato en 2021, continuará en el cargo hasta el 2024, pero de ninguna manera prolongaría su gestión.

López Obrador sostuvo que, aquel legislador que no quiera aprobar la revocación del mandato, actuaría igual que en el desafuero, cuando -según el mandatario- le “inventaron” el desacato legal para quitarlo de la Jefatura de Gobierno. Para defender la aprobación de la revocación de mandato, se preguntó si no son suficientes tres años para saber cómo va a terminar un gobierno.

En otro tema, el presidente calificó como muy extrañas las evaluaciones que hacen las calificadoras internacionales acerca de Pemex, y consideró que deben de explicar sus fórmulas. Argumentó que antes, cuando no se invertía en Pemex, las calificadoras daban notas exitosas a la empresa estatal, y ahora que su gobierno hará una intervención para reactivar la producción, la califican negativamente. Aseguró que ayer el peso estuvo “fortachón”, y hay confianza de inversionistas en su gobierno.

Cuestionado acerca de por qué recibió al asesor senior de Estados Unidos, Jared Kushner, en un domicilio particular, Aseveró que fue por un ajuste en los horarios y por que se trató de un encuentro amistoso, más que oficial. Indicó que no vio mal aceptar que el encuentro se llevará a cabo en el domicilio particular, pues dijo que lo mismo aceptaría un encuentro en una casa de un periodista o de un campesino.

Acerca de la reestructura de los delegados, y a pesar de que anunció la conformación de cuatro gabinetes, uno de ellos en materia de seguridad, el presidente López Obrador dijo que no hay interés de su gobierno de intervenir en las decisiones de los gobiernos estatales en materia de seguridad. Aseguró que los coordinadores o súper delegados, no son los que decidirán en el tema de seguridad pública.

