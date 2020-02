La Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados avaló el nombramiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para integrar a John Ackerman al Comité Técnico de Evaluación para designar a las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo 2020-2029.

La oposición en San Lázaro había conformado un bloque para exhortar a la CNDH a proponer a otro integrante para el Comité Técnico, luego de considerar que el académico tiene fines partidistas; sin embargo, la Junta de Coordinación Política aprobó que se integrara al proceso de designación de las y los consejeros.

Desde el miércoles pasado, las designaciones de la comisión, dirigida por Rosario Piedra, causaron inconformidad entre los congresistas, ya que envió un oficio a la Cámara Baja con los nombres de John Ackerman y Carla Humphrey, esta última declinó, por lo que fue nombrada Sara Lovera.

Ante ello, el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano exhortaron a la ombudsperson de reconsiderar sus propuestas, algo que finalmente no sucedió.

Ayer, al salir de reunión la Junta de Coordinación Política, la coordinadora de la fracción parlamentaria de PRD, Verónica Juárez, y el coordinador de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, expresaron que a su consideración el escrutinio de la Dirección Jurídica fue incompleto al no considerar los estatutos de Morena.

“El proceso que llevamos en la Cámara de Diputados fue muy satisfactorio porque logramos el consenso de designar a tres perfiles de primera. Me parece que quien no hizo la tarea es la Comisión Nacional de Derechos Humanos .Vamos a explorar y analizar cuáles son las salidas que corresponden a esta circunstancia, podríamos acudir al tribunal electoral, pero no quisiera adelantar más”, advirtió Juárez Piña.

Por su parte, Tonatiuh Bravo, expresó que tres fuerzas políticas expresaron su desacuerdo, mientras que el PRI no acudió a la sesión por la premura en que ésta fue convocada.

“Nosotros vamos a estudiar jurídicamente las medidas de impugnación y vamos a tomar nuestras decisiones como grupo parlamentario, pero evidentemente las leyes señalan que todo acto puede ser recurrido jurídica y judicialmente, nosotros concluiremos nuestro estudio jurídico para saber lo idoneo. Mañana (hoy) se instalará, pero no sentimos que esté cerrado el capítulo”, mencionó.

Por su parte, el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado, envió a John Ackerman la invitación para que hoy viernes se realice la instalación del comité y así continuar con el proceso de designación de las y los integrantes del Consejo General del INE.

Añadió que tanto la CNDH como el INAI, sabían de los requisitos que debían cumplir sus propuestas para integrar el comité, y se dijo convencido de que actuaron con responsabilidad.

De acuerdo con la opinión de la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados que analizó los perfiles, se concluyó que el académico de la UNAM no registra antecedentes respecto a postulaciones o cargos de elección popular o cargos directivos como indica la convocatoria. “Sin embargo, se advierte que actualmente es integrante del Consejo de Intelectuales del Instituto Nacional de Formación política del partido político Morena”.

INM deberá pedir datos de denuncias contra extranjeros

Cinco años después, el pleno del Senado concretó la reforma al artículo 93 de la Ley de Migración.

Por unanimidad de 85 votos, se estableció que el Instituto Nacional de Migración (INM) deberá solicitar información al Ministerio Público sobre denuncias formuladas en contra de extranjeros, por la presunta comisión de delitos, sólo para efectos de control, verificación o revisión migratoria.

Los senadores se adhirieron a la minuta de la Cámara Baja para dejar en claro que el INM no tiene funciones ministeriales ni policiacas para recibir e investigar denuncias penales, mismas que son exclusivas del MP.

El decreto de la enmienda fue remitido al Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación. (Rolando Ramos)

