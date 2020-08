Las legisladoras y el diputado federal de Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, Laura Rojas y Éctor Jaime Ramírez, acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) donde presentaron una denuncia para que ese órgano autónomo investigue los actos revelados en un video en el que se observa a dos exempleados del Senado recibir grandes cantidades de dinero.

En su denuncia hacen referencia a que en el video difundido aparecen Rafael Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado cuando fue presidida por el entonces senador Jorge Luis Lavalle; así como Guillermo Gutiérrez Badillo, quien habría trabajado en la Cámara Alta y hasta ayer se desempeñaba como colaborador del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.

En la denuncia, los congresistas demandaron a la FGR que en su oportunidad solicite al Ministerio Público la comparecencia de los involucrados, tanto de quien entregó el dinero, como de quienes recibieron cerca de 2.4 millones de pesos en fajos de billetes y en maletas.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, aseguró que la denuncia representa a muchos panistas e indicó que con esta acción se ataja que el video sea utilizado políticamente.

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz se pronunció porque se investiguen hechos de corrupción provenientes de cualquier partido.

“A mí me parece que la corrupción, caiga quien caiga, no importa el partido; si es de casa, si es de enfrente. Me parece indignante lo que pasó hace 16 años... cuando vi los videos de (René) Bejarano con las ligas y los fajos de billetes, y hoy vemos otra vez a dos exempleados del Senado, a Rafael Caraveo y a Guillermo Gutiérrez”.

Finalmente, el diputado Ramírez Barba consideró que el mandatario Andrés Manuel López Obrador debe ser el responsable garante de que, si hay un delito, se persiga.

“Debe prevalecer el Estado de derecho, el que pueda haber un delito y que no se persiga formalmente, se haga un espectáculo mediático, viola el debido proceso. Nos parece inapropiada la manera en cómo lo está manejando el señor presidente. Solicitamos que se haga formalmente la investigación, se acrediten las pruebas, se acredite el delito y se actúe en consecuencia”.

No sabía del material, afirma

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el video en el que exfuncionarios del Senado reciben grandes cantidades de dinero en efectivo y en el que presuntamente están involucrados panistas, fue “filtrado clandestinamente”, pero muestra “la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, comprar votos”.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario consideró que el video es bastante fuerte y que “según la declaración de (Emilio “L”)... parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada reforma energética que tanto se promovió, (que) se defendió por medios de comunicación, los escritores, columnistas”.

López Obrador consideró que dicho video no tuvo la difusión suficiente. “...el video de René Bejarano, ése se difundió a nivel nacional e internacional y éste apenas en las redes sociales; las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema”, reclamó.

Aunque un día antes llamó a que se diera a conocer a la opinión pública la declaración de Emilio “L” y el video de los supuestos sobornos en el caso Odebrecht, el Ejecutivo aseveró este martes que no sabía nada del material que se difundió, y dijo que será la Fiscalía General de la República la encargada de aclarar si es el mismo que entregó el exfuncionario de Pemex.

“No lo conocía, hay que ver si es el video que entregó el señor (Emilio “L”)... a la Fiscalía”, puntualizó.

Al mostrar el video durante la conferencia de prensa matutina, el presidente consideró que la entrega de maletas de dinero a Guillermo Gutiérrez, quien era colaborador de Francisco Domínguez, ahora gobernador de Querétaro, es cierto. “Creo que es cierto lo del video, porque él (Domínguez) tomó la decisión de despedir a una de las personas que aparecen en este video, además ofreció su disposición de informar, de dar la cara”, dijo López Obrador.