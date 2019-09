El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que en el marco de la discusión del Paquete Económico para el 2020 buscará impulsar una disminución al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

A unas horas de que el paquete económico sea entregado en la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del albiazul en San Lázaro afirmó que como fórmula para reactivar la economía nacional buscará también que se baje el costo de las gasolinas y se aprueben “deducciones en la educación para fomentar inversiones y mejorar sustancialmente el ingreso de las familias mexicanas”.

“Nuestra postura es clara: no al austericidio de las instituciones, no a las clientelas electorales que perpetúan la pobreza y desigualdad social; no más recortes ni subejercicios a la salud, la educación, la cultura y a la ciencia y tecnología; no a las dádivas y cuotas sindicales. No a la visión cortoplacista y sin rumbo de lo que requiere el país”, indicó el PAN mediante una nota de prensa.

En el caso del ISR y del IVA, el PAN planteó que para el primer impuesto se baje la tasa a 25 %, mientras que sobre el IVA se reduzca a 10 por ciento en el país.

Asimismo, el PAN propuso una modificación a la Ley de Coordinación Fiscal “para que sea más reciproca incrementando las participaciones federales del 20 al 30 % a estados y municipios, quedando 20 % en las entidades y 10 % en los municipios”.

El partido comandado por Marko Cortés se pronunció también porque el paquete económico para el siguiente año se incluyan más recursos a los ramos 23 y 33 con miras a que se incremente el apoyo a estados y municipios en materia de educación, salud, seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia, entre otros.

Por último, el PAN refirió que buscará impulsar que se otorguen mayores recursos al tema de seguridad.

“El gasto para la seguridad debe ser prioritario para este Paquete Económico 2020, ya que es evidente el incremento de la inseguridad y no hay una estrategia real, únicamente dichos. El gobierno está faltando a la promesa de disminuir y acabar con la inseguridad. De manera urgente el gobierno debe elevar el gasto actual de 0.97% del PIB al 1.7% que es el promedio de lo invertido en seguridad entre los países que integran la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”.