Tras una “indebida” resolución, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo a que analice de nueva cuenta si las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la candidata de la coalición “Va por Hidalgo”, Carolina Viggiano, incidieron en la elección local del pasado 5 de junio.

El TEPJF revocó, por mayoría de votos, una resolución del Tribunal Electoral local que consideró que las expresiones del presidente López Obrador realizadas el 25 de abril, y en las que acusó a la candidata Carolina Viggiano de querer quitar las pensiones para adultos mayores, no violaban los principios de equidad e imparcialidad, así como el uso indebido de recursos públicos en la elección a la gubernatura de Hidalgo.

Durante la conferencia de prensa matutina del pasado 25 de abril, el mandatario mexicano acusó que, “cuando se estableció de que iba a convertirse en un derecho constitucional la pensión a los adultos mayores, todos los del PAN votaron en contra. Pero no me extraña, porque para ellos eso es populismo, paternalismo. Dice la señora (Carolina Viggiano): ‘Hay que quitar las pensiones y hay que destinar ese dinero a las carreteras’. Pues eso era lo que hacían antes, nada más que no lo destinaban a las carreteras, se robaban el dinero, y ahora cada adulto mayor tiene su apoyo”.

Según lo plasmado por el Tribunal local, la afectación al proceso electoral únicamente podría haberse generado si el presidente hubiera solicitado explícitamente el voto contra la candidata mencionada, sin embargo, el TEPJF señaló que se dejó de lado el deber de imparcialidad que abarca también expresiones con carácter crítico.

El recurso interpuesto por el PRI y PAN, fue analizado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que propuso modificar la resolución del tribunal local.

Aun con el voto en contra del magistrado José Luis Vargas Valdez, la Sala Superior revocó la resolución del tribunal local y le ordenó emitir, a la brevedad, una nueva.

