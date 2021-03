La exsecretaria de Estado, Rosario Robles, desistió de buscar un juicio abreviado y declararse culpable del delito de ejercicio indebido del servicio público, con el que estaba dispuesta a cumplir una pena de seis años de cárcel, informó su abogado Epigmenio Mendieta.

Asimismo, Sergio Arturo Ramírez, también abogado de Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, dio a conocer que la próxima semana su clienta recibirá en el penal de Santa Martha Acatitla a representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) para aportar una serie de pruebas a su favor en calidad de testigo colaborador dentro de la investigación conocida como “La Estafa Maestra”. Mencionó que esto tiene el propósito de evitar que la fiscalía mantenga la acusación por delincuencia organizada.

El defensor de la exsecretaria de Estado dijo que la exfuncionaria aportará elementos contenidos en su computadora que vinculan al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, en los actos que se le imputan.

“Para otorgar los elementos suficientes para poder adoptar este criterio, pues ya la maestra confirmó que tiene diferentes elementos de evidencia que puede otorgar a la Fiscalía General de la República. Tiene elementos guardados en computadoras. Tiene un sin número de información”, dijo el abogado Sergio Arturo Ramírez.

Rosario Robles, a través de su defensa, presentó a la FGR un escrito en el que señala haber intentado buscar un proceso anticipado, aunque las autoridades ministeriales y el titular del Ejecutivo federal “están decididos a mantenerla en prisión”.

Es por ello que la extitular de Sedesol y Sedatu tendrá que ir a un juicio penal ordinario. Se prevé una audiencia intermedia el próximo 28 de marzo, en juzgados del Reclusorio Sur, para seguir el proceso iniciado por la FGR en su contra por el presunto desvío de 5,073 millones de pesos durante su gestión en ambas dependencias, mediante la celebración de 27 contratos ilegales con universidades públicas.

Las propuestas

Fueron dos propuestas que presentó la defensa de Rosario Robles a la FGR. La primera consistió en un juicio abreviado sin reparación del daño, lo cual fue rechazado por la Fiscalía. La segunda, admitir actos de omisión durante la celebración de convenios supuestamente irregulares con universidades públicas, así como aceptar una sentencia de seis años de cárcel por dicho delito. Sin embargo, la defensa desistió de esta última por considerar que no existen condiciones por parte de la FGR.

“No va a llevar un juicio abreviado porque ella no se va a declarar en ningún momento culpable de la comisión del delito primario. Ella no va a reparar el daño porque no tiene daño que reparar, porque el delito no es un delito material”, aseveró el abogado de Robles.

politica@eleconomista.mx