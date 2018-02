El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no es oportunista por sumar a su movimiento a René Fujiwara y Fernando González, nieto y yerno de la ex líder sindical Elba Esther Gordillo, a quienes dijo que no daría cargos en caso de ganar las elecciones.

“No, no; nosotros no luchamos por cargos, por ideales, por principios, por transformar el país”, aseguró el precandidato presidencial de Morena, PT y PES.

Luego de encabezar una asamblea informativa en Xiutetelco, Puebla, el precandidato afirmó que está recibiendo el apoyo de prácticamente todo el magisterio, y no sólo de familiares de la maestra Gordillo, debido a que se comprometió a abrogar la reforma educativa.

“Estamos recibiendo el apoyo de todos los maestros, de todas las organizaciones. Me están apoyando de la CNTE, del SNTE, y de los movimiento magisteriales independientes tengo ese apoyo del magisterio porque vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa y esto une a todos los maestros que han sido muy golpeado, ninguneados por este gobierno. Entonces, lo maestros están con nosotros”, aseveró.

Al hacer referencia a un artículo publicado del académico Jesús Silva-Herzog Márquez, a quien describió como una persona “fifi (conservador)”, López Obrador afirmó no ser un oportunista por sumar a quienes provienen de otros partidos.

“No somos oportunistas. Siempre hemos luchado por ideales y por principios, no luchamos por cargos. Él (Silva-Herzog) está equivocado, porque viene de una familia liberal y está convertido en un conservador, aunque en apariencia, porque se exprese, actúa como una gente progresistas. La verdad es que un fresa, fifi, conservador”, dijo.

En otro tema, respecto al enfrentamiento que ocurrió en Oaxaca entre militantes de Morena, López Obrador calificó el hecho como un enfrentamiento por “diferencias” durante una asamblea para elegir 10 mujeres y hombres de una circunscripción, quienes después serán elegidos en una tómbola para ser diputados federales plurinominales.

Al referirse al 101 Aniversario de la Promulgación de la Constitución, López Obrador dijo que está en favor de regresar al espíritu de la Constitución de 1917, por ejemplo –dijo- en temas como la educación, ya que garantizaba la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, su gobierno sería democrático, pues se garantizará los derechos del pueblo y no habría ningún grupo por encima de los intereses del país.

