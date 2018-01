El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la adhesión de René Fujiwara a su precampaña no significa una alianza de facto con la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo.

Entrevistado en Salto de Agua, Chiapas, López Obrador reiteró que Fujiwara y todos los militantes de otros partidos que se quieran sumar a su precampaña y campaña por la Presidencia serán bienvenidos. Incluso, ofreció puertas abiertas para los 14 diputados del PVEM en Chiapas que renunciaron a ese partido.

Argumentó que quienes se sumen a su proyecto político le ayudarán a cuidar que no le roben la elección del 1 de julio, ya que tiene 15 puntos de ventaja —dijo— sobre sus adversarios.

“No he hablado con él (Rene Fujiwara), pero es bienvenido el nieto de la maestra Elba Esther. ¡Para qué tanto drama! Estamos con una actitud de apertura, son bienvenidos hombres y mujeres de buena voluntad que se proponen ayudar para transformar al país; necesitamos ayudar a la unidad de todos los mexicanos, no vamos a permitir que la mafia del poder se robe la elección”, aseveró.

“¿No es una elección de facto con Elba Esther?”, le preguntaron los reporteros.

“Es una alianza con todos los ciudadanos, con todos los maestros, sean del SNTE o de la CNTE, es una alianza, que quede claro, plural, incluyente, con mujeres y con hombres de buena voluntad que quieren que haya un cambio verdadero en el país”, respondió.

Sobre el nuevo spot del precandidato del PRI, PVEM y NA, José Antonio Meade, quien llama a bajar el nivel de confrontación, López Obrador dijo que él no ha caído en ninguna provocación ni confrontación.

“No me meto yo en eso. Están cucándonos, me cucan, me cucan (sic), quieren que yo me enganche en el debate, que yo me confronte con el presidente del PRI, con publicistas del extranjero, con el presidente (Enrique) Peña Nieto, con (José Antonio) Meade, con (Ricardo) Anaya. Amor y paz”, aseveró.

En tanto, López Obrador criticó “el nepotismo” del PAN por confirmar a Martha Erika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, como su precandidata al gobierno de Puebla.