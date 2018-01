¿En qué estado estuvo?

El lunes 22 de enero en Soteapan, Ixhuatlán y Moloacán, Veracruz; del 23 al 28 de enero realiza gira por municipios de Chiapas.

¿Con quiénes se reunió?

En “asambleas informativas” en espacios públicos, con militantes y simpatizantes de Morena.

¿Qué temas abordó?

Dio la bienvenida a su precampaña a la senadora Gabriela Cuevas; al alcalde de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco; y a René Fijiwara, nieto de la ex lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo.

Invitó al senador con licencia Roberto Gil Zuarth, a sumarse a su proyecto, pero éste dijo que se quedaría en el PAN.

Calificó a la alianza PAN, PRD y MC como una “asociación delictuosa” por poner como candidatos a familiares de ex gobernadores, como en Veracruz y Puebla.

Aseguró que perdona y no odia al ex presidente Carlos Salinas de Gortari y al actual Presidente de la República, aunque aclaró que no se trata de impunidad.

Sobre las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para México en 2018 y 2019.

Aseguró que ni sus hijos ni ningún familiar formarían parte de su gobierno.

Aseveró que cada vez le preocupa menos su triunfo en las elecciones, por lo que ya está pensando cómo gobernará.

Informó que el lunes presentará las ternas de fiscales que propondría al Senado.

Insistió en que “no levantan” sus competidores José Antonio Meade (PRI, PVEM, NA) y Ricardo Anaya (PAN, PRD y MC).

Vivencias

Comió caldo de pavo sanchochado en Tabasco.

De camino a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pobladores de la comunidad de Xotxotja poncharon una llanta en la camioneta en la que viajaba López Obrador. Antes, los habitantes habían pedido una cooperación de 50 pesos para permitir el paso al convoy del precandidato. López Obrador justificó el hecho, pues dijo que es la única manera que tienen de sobrevivir.

Frases de la semana

“Bienvenidos Cuauhtémoc Blanco y la senadora Gabriela Cuevas. La patria es primero. Juntos Haremos Historia”.

“No he hablo con él (Rene Fujiwara), pero es bienvenido el nieto de la maestra Elba Esther. ¡Para qué tato drama! Estamos con una actitud de apertura”.

“Es una asociación delictuosa. Es una pandilla de oportunistas, imagínense (Migue Ángel) Yunes quiere dejar a su hijo de gobernador (de Veracruz). En Puebla, lo mismo, (Rafael) Moreno Valle quiere dejar a su esposa en el PAN”.

“Y para que no se extrañen nuestros adversarios, que se vaya preparando psicológicamente, vienen otros, vienen otros. En su momento (sabrán)”.

“No va a haber nepotismo, influyentismo ni amiguismo, ninguna de esas lacras de la política”.

“(Ricardo Anaya) no levanta (a pesar de que) toca guitarra y toca violín”.

“Estamos ya enfilados para triunfar; estoy yo pensando en cómo gobernar el país, ya me preocupa menos el triunfo”.

“(Perdonaría a Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto) Sí. No es mi fuerte la venganza. Lo que importa es sacar adelante a México, eso es lo más importante, y pensar hacia adelante. No odio. No podría vivir con odios, soy muy feliz. Yo no odio a nadie y vamos a poder entendernos con todos, con las nuevas reglas”.

“No es lo mismo amnistía que impunidad, no es lo mismo perdón que amnistía, que impunidad”

“El Fondo Monetario Internacional ha solapado la corrupción en México; son cómplices de la corrupción que hay en México”.