Luego de la oficialización de la alianza PAN, PRI y PRD, el partido Movimiento Ciudadano -quien fue invitado a esa coalición pero la rechazó- dijo que se convierte en una alternativa de futuro “frente a los bloques de partidos que representan pasado y prehistoria”.

MC consideró que la alianza PAN, PRI y PRD no representan algo distinto, ya que “unos son el pasado, otros son la prehistoria”.

“Frente al desastre social, económico, de salud y de seguridad del actual gobierno, y a la suma de los partidos que ya le fallaron a México, Movimiento Ciudadano está construyendo una tercera vía que representa futuro”, sostuvo.

Mencionó que los dos bloques de partidos en las elecciones de 2021, también en referencia a Morena y sus aliados, “no representan una opción distinta, no hará más que exacerbar la polarización que atraviesa el país y que no sirve para atender los graves problemas económicos y de salud que enfrenta México”.

Movimiento Ciudadano afirmó que el único adversario de México es la vuelta al pasado.

“El país necesita una alternativa distinta, no de la suma de emblemas de partidos. Por eso reiteramos que nuestra participación será en alianza con todas las personas y organizaciones, que crean, al igual que nosotros, en que sí es posible construir una alternativa sin ataduras al pasado”, planteó.

“Lo que nos jugamos el próximo año es la posibilidad de darle a México una verdadera alternativa. No de alternar compadrazgos y de reciclar los proyectos que ya han fallado”, aseveró.

