Los dirigentes del PAN, PRI y PRD presentaron formalmente su coalición electoral “Va por México” con la que pretenden obtener una mayoría en la Cámara de Diputados en el proceso electoral de 2021, a fin de “restablecer el equilibrio de poderes”. También delinearon la posibilidad de ir en alianza en la mayoría de los 15 estados donde se renovarán las gubernaturas.

Mediante una videoconferencia, Marko Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano, dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, respectivamente, argumentaron que no fue fácil su alianza tras 81 años de rivalidad. Aseguraron que no es una coalición para derrotar a nadie, aunque criticaron fuertemente el manejo del presidente Andrés Manuel López Obrador en la economía, seguridad, empleo y la pandemia de Covid-19.

Dieron a conocer -de manera general- una agenda común legislativa que incluye:

Salud para todos y recursos para atender la pandemia

Atención a los niños y personas con cáncer y de todos los padecimientos.

Aprobar una ley de emergencia económica que asegure empleos y salarios dignos

Garantizar la seguridad pública sin militarización y que frene los homicidios y feminicidios.

Respeto al trabajo de periodistas y comunicadores sin ser juzgados o estigmatizados.

Recuperar la ruta de crecimiento económico con énfasis en el campo

Combate efectivo de la corrupción.

Cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable.

Transición a las energías limpias y renovables.

Incentivar el desarrollo científico y tecnológico.

Respeto al Estado de derecho y al municipio libre con un nuevo pacto fiscal.

“Esta agenda sólo será posible si ganamos la mayoría en la Cámara de Diputados, ese es el objetivo estratégico: alcanzar, ganar la mayoría en San Lázaro en 2021, para restablecer el equilibrio de poderes. De la mano de este objetivo está el ganar las 15 gubernaturas y la mayoría de los cargos de elección popular que estarán en disputa el próximo año”, dijo el dirigente perredista Jesús Zambrano.

Dijo que los candidatos de “Va por México” serán militantes o externos de los partidos. “Y que ya en su cargo respondan solamente a sus electores, que no se doblen ante presiones ni se corrompa ni se vendan”, sostuvo.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, dijo que “no fue una decisión fácil”, ya que Acción Nacional ha sido durante sus 81 años de existencia rival electoral del PRI “y nos hemos enfrentado constantemente e ininterrumpidamente en elecciones a nivel federal, estatal y municipal. Con el PRD también hemos sido rivales, pero también hemos tenido ejemplos de buena concurrencia a nivel estatal y en la pasada elección federal compartimos candidaturas”.

En suma, dijo, han sido rivales electorales, pero las últimas reformas legislativas las aprobaron juntos, al recordar el llamado Pacto por México del 2012.

Cortés Mendoza argumentó que la sociedad les pidió a esos tres partidos dejar de lado sus diferencias.

“Hoy aquí, alrededor de las ideas, nos juntamos quienes estamos apostando por la defensa de la democracia, por la libertad, para construir el México de instituciones en el que hoy vivimos y queremos seguir viviendo.

“No nos une solamente una propuesta determinada, o una política pública específica; nos une una forma de entender el sistema democrático y político, de entender el poder y sus funciones, nos une la convicción democrática y el sentido de responsabilidad. También nos une la amenaza que hoy vivimos todos”, planteó.

Dijo que la agenda mínima de la coalición es para detener la “amenaza al sistema democrático y de instituciones”; defender el federalismo y a los ciudadanos en sus derechos y libertad, así como a las instituciones; la autonomía Poder Judicial; la propiedad privada; la libre empresa; la igualdad y derechos a la educación y salud, así como el medio ambiente.

“Si bien hemos podido construir un sistema democrático siendo rivales electorales, seremos hoy aliados para defender lo que con muchos años pudimos ir conquistando.

“La amenaza para nuestro país es innegable, y cada día se vuelve más cínica. La seguridad está en el peor momento, la corrupción sigue tocando al círculo de amistad y familiar del Presidente. Los feminicidios siguen en aumento, se sigue apostando por contaminar el medio ambiente. Un México del pasado, se han atacado a las instituciones y a los contrapesos, somos el país con la mayor tasa de mortalidad por la pandemia, y ahora quieren monopolizar el acceso a la vacuna. (…) Las cosas no van bien y hay que dar un golpe de timón”, planteó.

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, planteó que: “se dijo que éste sería el sexenio de la cuarta transformación, y lo único en lo que nos hemos transformado es en una nación dividida y estancada”.

Destacó que previo a la pandemia ya había un crecimiento económico en declive, instituciones amenazadas por el rastrillo presupuestario o por caprichos y por la incapacidad, dijo, del gobierno federal que potenció los estragos de la pandemia.

“Hoy toca al PRI y a los partidos de verdadera vocación opositora estar de lado de la gente. Estar de lado de las familias que les ha tocado enfrentar el año con mucho sacrificio”.

“'Va por México' es una coalición es un esfuerzo conjunto que parte del reconocimiento de una realidad adversa, de un diagnóstico en el que coincidimos y de una plataforma que se ha ido construyendo siempre en la ciudadanía como el centro neurálgico del proyecto de todos. No podemos permitir que México siga sufriendo las consecuencias de experimentos fallidos y de funcionarios inexpertos, que por solo o simple desconocimiento tiren por la borda décadas de construcción de las instituciones”, planteó.

“Con 'Va por México' queremos construir una mayoría necesaria democrática e incluyente en la Cámara de Diputados, y seguir ofreciendo resultados en los gobiernos estatales y municipales. Queremos aportar lo mejor de nuestros partidos; todo nuestro trabajo y experiencia e historia a favor de México. Juntos, nuestros institutos políticos suman más de 200 años de hacer política y de trabajar con la gente.

“Esta no es una coalición hecha para derrotar a nadie, es hecha para que gane México, gane la ciudadanía y ganen sus causas. Podremos tener diferencias ideológicas, pero hemos decidido darle más peso a lo que nos une que es rescatar a México”, sostuvo Moreno Cárdenas.

Añadió que la ciudadanía podrá tener la garantía de que los candidatos de la coalición PAN, PRI y PRD serán “los mejores y todos llevarán el sello de la garantía de nuestros partidos: honestos y comprometidos con la gente”.

Tras asegurar que “esta alianza es un triunfo de la democracia”, el dirigente priísta dijo que los tres partidos, “hemos encontrado a los mejores para enfrentar lo que se nos avecina”.

Advierten elección de Estado en 2021

Jesús Zambrano, dirigente perredista, afirmó que el país vive un momento delicado, ya que a su juicio no hay un sólo aspecto de la vida nacional que se encuentre en buen estado.

Reprochó que el gobierno federal cuestione y estigmatice aquellas voces que critican las acciones y decisiones del presidente López Obrador y su administración.

“Estamos conscientes de que enfrentaremos las presiones provenientes del poder presidencial desde el púlpito mañanero, porque el Presidente sabe que nuestra unidad es veneno puro para su proyecto autocrático y que le podemos ganar. Morena no es invencible. Es un gigante con pies de barro y es plenamente derrotable si, y sólo si, este frente amplio y social camina unificado. Desde el poder se está tramando una elección de Estado, como la propaganda mañanera, el ejército privado de los mal llamados servidores de la nación pagados con fondos públicos, y con sus ataques a la autoridad electoral, todo eso hay que desmontarlo”, dijo Zambrano, al tiempo de estimar que la coalición PAN, PRI y PRD debe defender al INE para que establezca reglas parejas de caraca la elección federal del 2021.

Participan ciudadanos

Durante la presentación de la alianza “Va por México” participaron ciudadanos, activistas, empresarios y jóvenes estudiantes.

La periodista Beatriz Pagés dijo que la alianza entre PAN, PRI y PRD contempla una agenda de causas “auténticamente ciudadanas”. Dijo que “no es una coalición por espacios, sino para recuperar el equilibrio de poderes en la cara a partir de una mayoría democrática”.

“Esta coalición no es una de tantas; uno el que gana y mucho los que pierden; no es unirse para ganar posiciones, es una alianza para construir el futuro, no para regresar al pasado, y tampoco para quedarnos atrapados en el presente”, planteó.

Luis Asali afirmó que los ciudadanos han padecido del actual gobierno ocurrencias e improvisaciones como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, las estancias infantiles, fideicomisos, seguro popular, así como su insensibilidad ante el dolor de las familias por el Covid-19.

El empresario y fundador de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Claudio X González Guajardo, dijo que “hoy lo prioritario es sumar fuerzas y voluntades para enfrentar el autoritarismo populista y destructor antes de que sea demasiado tarde. Padecemos el peor gobierno en el gobierno en el peor momento. Pobreza, desempleo, enfermedad, inseguridad y muerte son el resultado de la improvisación convertidos en gobierno”.

Dijo que la coalición PAN, PRI y PRD “tiene dos tareas: primero, detener el desgobierno, ganando la mayoría en la cámara de Diputados en el 2021, lo que aseguraría una sana división de poderes y racionalidad legal y presupuestal, y dos, comenzar a proyectar una alternativa distinta y mejor de gobierno para el 2024, una que sin negar los errores del pasado, nos ayude a construir un futuro con oportunidades para todos”.

Por su parte, Gustavo de Hoyos, dirigente de Coparmex y de Alternativas por México, dijo que han sido partidos políticos que ha sido adversarios, pero que han forjado las más importantes transformaciones del México contemporáneo.

Impulsada desde @SiPorMx se concreta la coalición #VaPorMéxico conformada por @AccionNacional, @PRI_Nacional y @PRDMexico. Es la alianza para regresar al camino de la libertad, la tolerancia, el desarrollo y el bienestar. Inicia un capítulo de la historia de nuestra democracia. pic.twitter.com/BGhnWC40C0 — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) December 23, 2020

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg