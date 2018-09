La Ciudad de México se encuentra en medio de una crisis de violencia y seguridad heredada por el mal manejo de las administraciones anteriores, así lo señalaron los diputados de Morena durante el posicionamiento en la instalación de la I Legislatura del Congreso de la capital.

Ernestina Godoy Ramos, coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, lanzó, desde la tribuna, que nunca más tendrán un gobierno aislado de la gente, que fomenta la corrupción y protege a los criminales.

Desde su perspectiva, el electorado castigó con su voto al mal gobierno y también optó por un verdadero cambio.

“Hoy tenemos que escuchar el grito de las y los jóvenes, que a pesar del miedo nos muestran que la violencia no es normal. No podemos ser indolentes ante la impunidad y corrupción que agravan la violación de derechos humanos. No podemos desatendernos de los estudiantes que hoy se debaten, sin exagerar, entre la libertad y su vida”, agregó.

Mencionó que los casos de feminicidios y crímenes de odio contra la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) son hechos que ya no se pueden tolerar y que las autoridades actuales han dejado crecer.

También dijo que van a reencauzar a la ciudad como cuna de derechos y libertades; “afortunadamente, ya termina este sexenio que se caracterizó en la ciudad por la ineficiencia, la frivolidad y la corrupción del gobierno de (Miguel Ángel) Mancera y de la mayoría que controló la extinta Asamblea Legislativa”.

Por su parte, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, reconoció que hay muchas tareas que todos deben afrontar, entre ellas la inseguridad, la impunidad y la corrupción.

“Los problemas de la gran urbe son inmensos y no serán resueltos sin la participación del pueblo”, indicó.

El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, también asistió a la instalación de la I Legislatura del Congreso, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México.

En entrevista, Amieva reconoció que hay temas que se deben reforzar, entre ellos el de la seguridad.

Reestructuran grupos parlamentarios

Tras una reestructuración en la composición de las bancadas en el Congreso de la capital, el grupo de Morena se quedó con 34 espacios, es decir 50% más uno.

Así el PAN quedó integrado con 11 diputados, el PT y PRD con seis cada uno, el PRI con cinco, el Verde Ecologista con dos y Encuentro Social también con dos.

La nueva combinación se concretó a unas horas de que se instalara el Congreso local, lo que permitió al PT compartir el tercer lugar con el PRD como fuerzas políticas representadas en el recinto de Donceles y Allende.