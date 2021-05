El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que, configurada la hipótesis de ausencia del gobernador de Tamaulipas debido a la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y si así se solicita, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tiene que convocar al Senado a sesión extraordinaria para declarar la desaparición de poderes en aquel estado y designar gobernador provisional.

Pero antes de iniciar el proceso legal respectivo, dijo, intentará alcanzar un acuerdo político con todas las fuerzas partidistas representadas en la Cámara Alta, que es la facultada para declarar la desaparición de poderes en cualquiera de las 32 entidades federativas del país, en este caso en Tamaulipas a petición de algún senador, diputado federal o ciudadano tamaulipeco.

"A mí me gustaría que hubiese un acuerdo político, antes de iniciar todo el proceso, antes de iniciar todo el mecanismo de la desaparición de poderes, porque lo de menos es hoy mismo presentar la solicitud por el grupo de senadores de Morena o de quienes quieran sumarse y se iniciaría todo el proceso y la (Comisión) Permanente tendría que convocar a periodo extraordinario, si se reúne el número de votos (requerido, que son dos terceras partes de sus integrantes)".

La petición referida, amplió, detonaría el “mecanismo institucional, y yo quiero agotar, es la parte que me corresponde, quiero, quisiera que se agotara la parte política y lograr una buena, un buen arreglo institucional. Repito, un buen arreglo institucional.

“A mí lo que más me preocupa es el estado de Tamaulipas, que no pueda vivir en una crisis constitucional muchos días y la idea del arreglo institucional implica reunirse con los actores, reunirse con los partidos involucrados y buscar una solución frente a la determinación del juez de control de girar orden de aprehensión contra un gobernador, que no puede ejercer sus funciones y que donde aparezca se va a tener que proceder, complementar la orden de aprehensión’’, explicó en conferencia de prensa virtual.

A pregunta específica sobre si su partido, Morena y aliados, cuentan con los votos requeridos para convocar a periodo extraordinario y desahogar el tema, respondió: "nunca adelanto vísperas. Y cada vez, más en esta época electoral, más en esta época de promoción política electoral, no me resulta fácil convencer o consensuar mayorías calificadas. No me es fácil, yo lo acepto… ( ) y por eso hablo de un arreglo institucional antes de iniciar todo el mecanismo institucional".

Los senadores y diputados federales del PAN que integran la Comisión Permanente informaron, a través de un comunicado, que no aprobarán la realización de un periodo extraordinario para declarar la desaparición de poderes en Tamaulipas.

Monreal Ávila dijo que el mandatario tamaulipeco "todavía no ha cruzado la frontera, por eso se giró una alerta migratoria y si él saliera del país, entonces se pudiera detonar una alerta roja para la búsqueda y para los efectos de extradición".

Desde su punto de vista, la orden de aprehensión dictada por un juez de control contra el gobernador panista no viola la resolución del ministro de la Corte que consideró que el imputado, a pesar de que ya fue desaforado por la Cámara de Diputados, sigue gozando de la protección del fuero constitucional por decisión del Congreso de Tamaulipas.

"El propio juez de control es del poder Judicial, tiene autonomía y obsequió la orden de aprehensión porque hay elementos suficientes"’, dijo, contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca a quien se acusa por la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, no solamente por defraudación fiscal.

La desaparición de poderes en los estados, finalizó, es una figura jurídica que ha sido muy socorrida en el pasado, no tanto en el presente, y el Senado la ha aplicado en 49 ocasiones.

"Los estados en donde más veces ha ocurrido la desaparición de poderes ha sido Guerrero, con seis ocasiones; Tamaulipas, con cinco ocasiones; Guanajuato, con cuatro; Durango, Chiapas, Puebla y Nayarit, con tres, y así sucesivamente".

#EnVivo Converso a distancia con los medios de comunicación. https://t.co/W4BUL6j9r8 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 20, 2021

rolando.ramos@eleconomista.mx

kg