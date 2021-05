La secretaria de Gobernación y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó una “laguna” y un “vacío legal” en el caso del desechamiento de la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas por el desafuero del gobernador de ese estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Segob y ministra en retiro de la SCJN, consideró que el gobernador panista no tiene fuero.

Entrevistada en Coahuila, tras la conferencia de prensa presidencial, Sánchez Cordero dijo que le hubiera “encantado” que la Suprema Corte haya determinado si el Congreso de Tamaulipas debe o no nombrar a un gobernador interino.

“Hay una laguna legal ahí que me hubiera encantado que la Suprema Corte hubiera interpretado, porque dice: los Congresos locales continuarán con los trámites, ¿cuál es eso de continuarán? ¿nombrarán a un Gobernador, o qué es lo que quiso decir el Constituyente? Y a mi me hubiera encantado que la Suprema Corte hubiera dicho qué es lo que decidió el Constituyente respecto que se remitiera al Congreso. Creo que hay un vacío legal para interpretarlo”, dijo.

— ¿No tiene fuero el Gobernador? -se le preguntó.

— “Ya les dije mi opinión el otro día, no tiene fuero”, respondió tajante Olga Sánchez Cordero.

Cabe destacar que esta mañana, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo no tener conocimiento de que el pasado viernes, un ministro de la SCJN debió desechar la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas para que el máximo órgano jurisdiccional determinara sus facultades y las de la Cámara de Diputados federal en torno al desafuero de Gobernadores.

El presidente López Obrador consideró, sin embargo, que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca ya no cuenta con fuero constitucional, y por lo tanto será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine el procedimiento contra él.

“No sabía yo de la resolución de la Suprema Corte. Si ya la suprema corte resolvió que no hay fuero constitucional y que no procede la solicitud de amparo, vamos a decir, del Congreso local, ya es la fiscalía la que va a actuar. No (tiene fuero), porque cuando hay una controversia, es la Suprema Corte de Justicia el tribunal que decide, entonces ya no hay ninguna otra instancia”, aseveró López Obrador.

Esta mañana, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya ejercido su autonomía y facultad de control constitucional

“La resolución confirma los contrapesos reales de la República Mexicana”, dijeron los 9 mandatarios de Acción Nacional en su cuenta de Twitter. Para los integrantes de la GOAN “México es y debe ser siempre un país de leyes”.

