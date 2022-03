El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que aceptó la invitación de 663 presas del penal femenil de Santa Martha Acatitla, para acudir a escuchar sus historias. Sin embargo, indicó que consultará a las autoridades correspondientes para saber si hay condiciones para que pueda acudir.

Durante su habitual conferencia de prensa mensual, el ministro presidente de la Corte confirmó que recibió una carta que le enviaron presas de Santa Martha Acatitla, aunque evitó mencionar si entre ellas se encontraba Rosario Robles.

El martes, la extitular de Sedesol y Sedatu informó que envió un escrito al ministro Arturo Zaldívar para invitarlo a acudir al penal, y pedir sus “buenos oficios” a fin de que el Poder Judicial de la Federación firme un convenio con el Poder Judicial de la Ciudad de México, a fin de que se revisen los expedientes de las mujeres presas y que alegan inocencia, abuso de la prisión preventiva o persecución política, como en su caso.

Al respecto, el ministro Zaldívar dijo que recibió el escrito, aunque evitó responder si entre las firmantes se encontraba Rosario Robles.

“Recibí una comunicación de 663 mujeres presas en Santa Martha Acatitla. En esa comunicación reconocen que yo no tengo competencia en los temas que me están planteando, sobre todo porque se trata de temas del fuero común, pero me expresan de manera muy afectuosa que me consideran un aliado de la causa de las mujeres y que por eso acuden a mí. Me expresan las condiciones con las que están viviendo, el abuso de la prisión preventiva, vinculado este abuso con que ahora es muy sencillo dictar un auto para someter a alguien a proceso, de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio y me invitan a que las visite y a poder oír sus preocupaciones.

“Platicaré con las autoridades correspondientes de la Ciudad de México, y si no hay inconveniente por parte de las autoridades de la Ciudad de México, con gusto visitaré el penal de Santa Martha Acatitla para reunirme con estas mujeres que me escribieron esta comunicación, para escuchar sus penurias, su sufrimiento, su dolor, para verlas a los ojos, para comprenderlas todavía más lo que están viviendo, y para tratar en el ámbito de mis competencias de ayudar a que esta situación que ellas viven pueda ser un poco menos dramática. Así que de no haber inconveniente por las autoridades competentes, yo estaré, espero que en breve plazo, en Santa Martha Acatitla”, sostuvo.

Finalmente, el ministro Zaldívar comentó que ya ha dialogado con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para firmar en breve un convenio, a fin de que defensores del fuero federal puedan participar en la defensoría pública en casos locales de la Ciudad de México.

