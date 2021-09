Al asegurar que todos los ministros son "provida", el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, defendió el fallo unánime de ese tribunal de declarar inconstitucional, e invalidar la penalización por aborto. Anunció que defensores públicos asesorarán y representarán a mujeres que han sido criminalizadas o están en la cárcel por ese motivo, y también a familiares de mujeres víctimas de feminicidio.

Luego de que el fallo de la Corte produjo críticas en algunos sectores sociales, el ministro de la Corte ofreció una conferencia de prensa para asegurar que los ministros “hemos terminado de tajo con la criminalización de la mujer, hemos reiterado que todos estamos a favor dela vida, pero algunos estamos a favor de que la vida de las mujeres sea una vida en libertad, en que ejerzan sus derechos, en que no estén sujetas a la violencia, a la tortura, a la coacción y a la prisión”.

El ministro Zaldívar dijo estar acostumbrado a que se le cuestione por sus votos, como en el caso Florance Cassez, por el cual -dijo- fue “quemado en leña verde”, pero el tiempo le dio la razón de que se debe respetar el debido proceso.

“Yo no sé a partir de qué pureza moral, se justifica meter a prisión a las mujeres, cuando además las que están en las cárceles son las niñas pobres, las mujeres pobres. Las niñas ricas -lo he dicho y molesta mucho que lo diga-, siempre han abortado, pero ninguna ha caído en prisión. Este delito castiga en manera a la pobreza, es un tema de salud pública y es una enorme injusticia social. Si hay a quienes esto no les agrada, lo respeto, pero nunca ha sido mi ejercido como juez constitucional un concurso de popularidad; en muchas ocasiones mi proceder ha sido impopular, pero yo solo le rindo cuentas a la Constitución, a los derechos humanos y a mi conciencia”, dijo.

Respecto a las posturas críticas de sectores sociales y religiosos, por considerar que la Corte no privilegió el derecho a la vida, el ministro Arturo Zaldívar dijo: “les expreso mis respetos a sus creencias, a su forma de pensar. Les expreso mi respeto al derecho que tienen a manifestarse y a expresarse en desacuerdo con lo que la Corte fallo. Nuestro compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos”, refirió.

“Es un tema en el que difícilmente la sociedad se pondrá de acuerdo. Es un tema que divide a todas las sociedades del mundo, pero nuestro compromiso con la Constitución. Entiendo el malestar, el enojo de quienes piensan diferente, les expreso mi respeto y tienen todo el derecho a manifestar su enojo, du disgusto, su desacuerdo con lo que nosotros resolvimos”, apuntó.

Anuncia defensoría pública para mujeres víctimas

Por ello, el ministro Zaldívar anunció que el Instituto Federal de Defensoría Pública ofrecerá asesoría y representación jurídica a mujeres que han sido criminalizadas o están en la cárcel por abortar, y también a familiares de mujeres víctimas de feminicidio.

“El día de hoy, el Consejo de la Judicatura Federal aprobó un acuerdo para que el Instituto Federal de Defensoría Pública pueda asesorar, representar y defender a las familias víctimas de feminicidio y a las mujeres que estén siendo procesadas, hayan sido sentenciadas o pretendan ser imputadas por el delito de aborto”, indicó.

También indicó que el Instituto Federal de Defensoría Pública está preparado con “abogados del pueblo” para atender a personas históricamente desprotegidas, por ejemplo, aquellas que buscan una resignación de nombre por cambio de género.

Arturo Zaldívar dijo que la sentencia de la Corte sobre el aborto, “no es un mérito de la Suprema Corte, este logro es mérito de las miles de mujeres que durante años han luchado por sus derechos, de las que ya no están y de esta marea verde de niñas, chicas, jóvenes que todos los días salen a gritar que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos. Y es también un homenaje a todas las mujeres que han muerto en abortos clandestinos, a todas las mujeres que tuvieron que tuvieron que soportar prisiones injusticas, a todas las mujeres que hoy todavía se encuentran en una cárcel por haber ejercido sus derechos”.

El ministro celebró que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya tenido un gesto de respeto a la institucionalidad y de separación de poderes, al no opinar sobre la resolución en este tema de la Corte.

