En el marco del 60 aniversario de la Comisión del Libro de Texto Gratuito, el Presidente Andrés Manuel Obrador (AMLO) lanzó un timbre postal conmemorativo.

Cuestionado acerca de la cancelación de presupuesto para estancias infantiles, el primer mandatario manifestó que no dará marcha atrás a esa decisión, pese al reclamo de maestras y madres de familia que consideran que serán insuficientes los 1,600 pesos que se anunció que se darán directo a las familias. López Obrador prometió dar a conocer un informe acerca la supuesta corrupción que había en las instancias infantiles, aunque no comprometió una fecha para hacerlo.

Acerca de la sentencia de culpabilidad en contra del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, AMLO dijo que respeta la decisión de una Corte de Nueva York, y destacó que este caso puede servir como ejemplo de que la libertad es un don preciado y que sirva de lección de que es mejor estar bien con uno mismo, a la fama, el dinero y el lujo. Mientras negó que, debido a la austeridad, se haya retirado la protección al policía federal que detuvo a “El Chapo”.

Cuestionado acerca de qué sucederá con los expresidentes que fueron involucrados en el juicio, dijo que políticamente su postura es muy clara, en el sentido de que, “yo soy partidario de que pensemos hacia adelante, que se puede castigar errores del pasado, pero lo que tiene más sustento es evitar los delitos del futuro”, manifestó.

Informó que su gobierno lanzará una campaña para llamar a los jóvenes a no caer en la tentación de las drogas. “Para que los jóvenes no consuman drogas, y todos los días vamos a hablar de este tema: de lo peligrosas que son las drogas y de que puedan tener oportunidades”. Obrador criticó la difusión de narcoseries en los medios de comunicación.

El presidente negó el nombramiento de Edith Arrieta Meza, licenciada en diseño de modas, como Subdirectora en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad. Sin embargo, mencionó que en caso de ser cierto, “hasta hoy trabajó” en el Conacyt.

En tanto, se pronunció en favor de la creación de la Guardia Nacional, pues insistió en que la Policía Federal no dio resultados en los últimos años. “Vamos a seguir impulsando lo de la Guardia Nacional; es de sentido común, hay 230,000 elementos del Ejército y 40,000 marinos, que de acuerdo con la Constitución no pueden hacer labores de seguridad pública; solo hay 20,000 de la Policía Federal”.

En ese sentido criticó a las organizaciones de sociedad civil que se oponen a la creación de la Guardia Nacional, pues dijo que no consideran la gravedad de la inseguridad en el país.

“No es conmigo, es con la Constitución”, dijo cuestionado sobre si podría cambiar de postura en torno a la crisis política en Venezuela. Reiteró que el gobierno de México no interviene en asuntos políticos de otras naciones. Indicó que desea que haya diálogo entre el presidente Nicolás Maduro, y el auto nombrado presidente interino, Juan Guaidó. Destacó que si hay ayuda humanitaria en camino, se involucre a la ONU para que no haya uso político de la misma. Insistió en que no tiene preferencia política.

“No descartamos enviar una iniciativa para que las autoridades pueda dar a conocer estos casos sin que signifique violar el debido proceso, para que prevalezca la transparencia”, afirmó López Obrador al pronunciarse en contra de que se reserve la información del caso Odebrecht. “Yo no voy en casos de corrupción a sudar calenturas ajenas, yo no voy a proteger a nadie en casos de corrupción”, aseveró.