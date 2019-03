El secretario de seguridad pública federal, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que el problema de inseguridad en México se propicia por dos factores: impunidad y corrupción.

El funcionario indicó que dichos factores siempre van de la mano, al tiempo que precisó que si los delincuentes salen de la cárcel no es sólo por fallas procesales o de procedimientos de los policías, quienes los detienen, sino también es la corrupción un actor principal.

Afirmó a El Economista que la Guardia Nacional, que estará conformada por elementos de las policías Naval, Militar y Federal, respetará en todo momento los derechos humanos; no obstante, aceptó que no se está exenta de casos contrarios.

—¿Hay garantía de que los elementos de la Guardia Nacional procuren los derechos humanos en todo momento?

Absolutamente sí, se va a terminar con cualquier arbitrariedad o uso excesivo de la fuerza del Estado. No omito aceptar la posibilidad teórica de que se dé algún exceso, pero el que lo cometa lo pagará.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de Marina y la Secretaría de Marina aceptó la recomendación sin regateo alguno, porque queremos el ejemplo de que no hay reserva para hacer nuestra parte en la defensa de los derechos humanos.

Hace dos semanas unos marinos abatieron a una o dos personas, un par de personas, en Puebla, y revisando la actuación de ese grupo de marinos, la propia Secretaría concluyó que había abuso de los marinos y responsabilidad en el mando y los puso a disposición del Ministerio Público federal, una cosa inaudita.

Lo mismo sucedió también con un par de soldados que se metieron a una casa en Puebla y cometieron excesos, incluso robo de bienes de la familia, el Ejército los puso a disposición de las autoridades civiles.

—¿Qué certeza hay de que la estrategia de seguridad funcione con los niveles tan altos de impunidad y en este tenor por qué en el gabinete de seguridad no está el presidente o algún representante del Poder Judicial?

Con respecto al tema de la impunidad, hay quien dice que primero la impunidad y luego la corrupción, hay quien dice que es al revés, el hecho es que hay un trinomio que no falla cualquiera que sea el orden de los primeros dos factores: corrupción, impunidad e inseguridad, no falla: o impunidad, corrupción e inseguridad.

Para mí la posibilidad de romper con el círculo de la corrupción, impunidad e inseguridad está en la democratización de la disputa del poder público.

Porque si analizamos todos los conflictos políticos que hay en el país, que son generadores de violencia, detrás de todos ellos está una disputa no democrática por el poder, trátese de la presidencia de una mesa directiva de la escuela secundaria, hasta el sindicato, una gubernatura o una Presidencia de la República, que es la madre de todas las batallas.

Yo creo que el tema está en el combate a la corrupción, al combatir la corrupción reduces automáticamente la impunidad y con ello la inseguridad.

Por ejemplo, ¿qué ha pasado con el huachicol?; como hay toda una acción en contra del mercado ilícito de combustibles, todos aquellos que participaban en esa actividad por razones de impunidad: porque era costumbre, porque lo veían como una oportunidad o lo justificaban como una vía para satisfacer necesidades elementales; ahora con la actuación del gobierno ya se quedó el núcleo duro del huachicol, y ¿cuál es el núcleo?: el crimen organizado.

(Los delincuentes) salen por faltas procesales, sí y no, salen por corrupción, salen por debilidad de las consignaciones, debilidad premeditada o por deficiencias técnicas del propio agente del Ministerio Público o por una debilidad concertada, y luego llegas con el juez y si el juez es corrupto puede ampararse en la rendija de la debilidad técnica del Ministerio Público y la aprovecha, por eso la modificación propuesta al Artículo 19 constitucional que amplía en nueve delitos el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva.

—¿La ampliación de la prisión preventiva no implica regresar al pasado, a lo que ya se hacía de encarcelar a las personas sin pruebas y con ello repoblar las cárceles?

Es probable, lo que importa es que quien ha cometido un delito pague ante la sociedad su responsabilidad. Por ejemplo, en el Nuevo Sistema de Justicia Penal antes de que se aprobara esta reforma al Artículo 19 tú podías andar con una bazuca, asaltar y que te llevaran y presentaran en el Ministerio Público, pero como la portación de armas no requiere de prisión preventiva, tú salías.

Te pueden detener por otras cosas, pero por la bazuca, por un lanza granadas, por un arma calibre 50, tú estas libre; ahora ya no.

¿Y por qué no está el presidente de la Corte o el fiscal general (en el gabinete de seguridad)?: es por respeto a la separación de poderes y a la autonomía del fiscal, pero no significa que no tengamos comunicación con ellos.

Rescate en Tamaulipas

Policías Federales destacamentados en Reynosa, Tamaulipas, rescataron a 79 migrantes de origen centroamericano a orillas del río Bravo cuando caminaban en grupo.

De acuerdo con la versión oficial, los uniformados se acercaron a “brindarles ayuda”; sin embargo, fueron atacados por civiles armados, por lo que tuvieron que repeler la agresión.

“Los sujetos armados abandonaron el lugar a bordo de una camioneta tipo Van hasta perderse por una brecha”, aseguró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en un comunicado.

Los elementos adscritos a la División de la Gendarmería de la Policía Federal resguardaron a 35 guatemaltecos, 27 salvadoreños, 17 hondureños y cuatro mexicanos, para posteriormente, los centroamericanos ser canalizados al Instituto Nacional de Migración para el retorno asistido al no acreditar su estancia legal en el país, mientras que los nacionales ingresaron en la Casa del Migrante local.

Luego que se hiciera público el secuestro de más de 20 migrantes en esta misma entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la indagatoria continúa. (Redacción)