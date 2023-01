La UNAM volverá a revisar caso de Yasmín Esquivel

Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que no actuará de manera apresurada y con presiones externas en el caso de la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa e informó sobre medidas que se implementarán para evitar casos como éste en el futuro.



Graue expresó que, la rectoría que está depositada en su persona, no evade la responsabilidad, como lo afirmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero sus acciones no pueden ni deben ir más allá de lo que la normativa de la Universidad le permite.



Dio a conocer que convocará al Consejo Universitario de Ética, que deriva de la Comisión de Honor del Consejo Universitario, para que realice una revisión de los dictámenes y documentación que reunió el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, además de las evidencias que siguen siendo analizadas, para dar cabida al debido proceso que tiene derecho toda persona.



Y que, cuando éste haya concluido, la Comisión de Honor del Consejo Universitario analizará las opiniones diversas y acciones que se pueden llevar a cabo.



El rector añadió que estudiarán las distintas alternativas y las consecuencias que pudieran darse como resultado de acciones sancionadoras adicionales.

Acciones contra plagio

En un mensaje ante el cuerpo directivo de la máxima casa de estudios del país informó que, en las dos semanas de labores que ha tenido la universidad en el presente año, se han dado los primeros pasos para evitar que este tipo de casos se vuelvan a presentar.



Entre las medidas está que, el Colegio de Directores de Escuelas y Facultades, y la Coordinación General de Estudios de Posgrado, aprobaron que todas las tesis escritas, antes de llegar a los sinodales y jurados, deberán ser sometidas a un análisis tecnológico específico, para conocer si es producto de un plagio. Y se han habilitado 150 licencias para este fin.



Además, ha realizado un rastreo en la plataforma Tesiunam para conocer si hay otras tesis con plagios; y de ser así, conocer su dimensión y actuar en consecuencia.



También, expresó que la Comisión de Legislación Universitaria fue convocada para que proponga reformas, que se le deben realizar a la normatividad universitaria, para corregir los vacíos legales que existen en la actualidad.



Graue Wiechers explicó que, en lo que va del caso de la tesis presentada en 1987 por Esquivel Mossa, se ha trabajado con base en el marco de la Legislación Universitaria.



Argumentó que, aunque está consciente de que nada redime la indignación que se siente ante la posibilidad de que el plagio quede impune, las autoridades universitarias deben de ser sensibles y deben dar cauce a las expresiones que surgen en la comunidad; además, de que no se debe actuar de forma apresurada e irresponsable para hacer juicios sumarios.

rrg