El magistrado electoral José Luis Vargas Valdez entregó este jueves ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el escrito con la controversia dentro del Poder Judicial, relativo a la situación de crisis por la que atraviesa la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Así lo confirmó el área de Comunicación Social del Tribunal Electoral, no obstante que no especificó detalles del recurso.

Previamente, en una de varias entrevistas que concedió hoy a medios de comunicación, el magistrado Vargas indicó que el recurso tiene la finalidad de que el máximo tribunal se pronuncie sobre la legalidad de su destitución, y sobre si él, o el magistrado Reyes Rodríguez, serán el presidente del TEPJF.

“Yo estaré presentando hoy un recurso, una controversia interna al Poder Judicial, para que la Suprema Corte de Justicia analice dos cosas: una, la suspensión de este acto por parte de los magistrados, el hecho de que sean muchos o pocos no tiene nada que ver con la legalidad del acto, y segundo, que se analicen las cuestiones en torno a la legalidad de dicho nombramiento. Y una vez que la Corte determine, ya tendremos perspectiva de a quién le corresponde presidir el tribunal”, dijo.

El juzgador electoral dijo estar dispuesto a aceptar cualquier fallo de la Corte, incluso si decide que él ya no presida más al organismo. “En mi caso acataré lo que se diga, porque me parece que para eso son los cauces del derecho. No opondré ningún tipo de resistencia, y también haré valer que no se genere un precedente no sólo para el tribunal, sino para cualquier institución pública, porque esto el día de mañana le puede pasar al presidente de la Suprema Corte, o de la Cámara de Diputados, del Senado y al propio Presidente de la República porque haya mayoría de funcionarios que lo destituyan, y creo que en un país de leyes se tienen que respetar los mandatos”, sostuvo.

Cabe destacar que José Luis Vargas también solicitó hoy una audiencia formal con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para abordar sobre la crisis institucional que vive el tribunal.

Por la mañana, Zaldívar se reunió con los magistrados electorales Felipe de la Mata Pizaña; Janine Otálora, Reyes Rodríguez; Indalfer Infante y Felipe Fuentes Barrera, con el propósito de buscar una salida a dicha crisis.

Finalmente, el ministro presidente de la Suprema Corte convocó a una conferencia de prensa para la mañana de este viernes 6 de agosto.

