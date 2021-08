Tras asegurar que sigue siendo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado José Luis Vargas Valdez anunció que interpondrá un recurso de controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se pronuncie sobre si él, o el magistrado Reyes Rodríguez, serán el presidente del órgano jurisdiccional electoral. Mientras tanto, Vargas se dijo abierto a la posibilidad de una negociación jurídica y política con el resto de los magistrados para dar salida a la crisis institucional en el tribunal.

“Yo estaré presentando hoy un recurso, una controversia interna al Poder Judicial, para que la Suprema Corte de Justicia analice dos cosas: una, la suspensión de este acto por parte de los magistrados, el hecho de que sean muchos o pocos no tiene nada que ver con la legalidad del acto, y segundo, que se analicen las cuestiones en torno a la legalidad de dicho nombramiento. Y una vez que la Corte determine, ya tendremos perspectiva de a quién le corresponde presidir el tribunal.

“Esto no quiere decir que no pueda haber canales de negociación política, porque creo que aquí lo que a mis pares se les olvida, es que siendo un tribunal electoral también tenemos capacidad de diálogo, de hacer lo mejor a la institución. Hoy estamos en una crisis institucional provocada por jueces constitucionales y creo que eso es muy lamentable”, dijo Vargas en una entrevista en Noticieros Televisa.

El juzgador electoral dijo estar dispuesto a aceptar cualquier fallo de la Corte, incluso si decide que él ya no presida más al organismo. “En mi caso acataré lo que se diga, porque me parece que para eso son los cauces del derecho. No opondré ningún tipo de resistencia, y también haré valer que no se genere un precedente no sólo para el tribunal, sino para cualquier institución pública, porque esto el día de mañana le puede pasar al presidente de la Suprema Corte, o de la Cámara de Diputados, del Senado y al propio presidente de la República porque haya mayoría de funcionarios que lo destituyan, y creo que en un país de leyes se tienen que respetar los mandatos”, sostuvo.

Dispuesto a salida jurídica y política

En otra entrevista, en Grupo Formula, el magistrado José Luis Vargas indicó que está dispuesto a una salida negociada con sus pares, desde el momento en que le hubieran expresado su inconformidad con su presidencia.

“Yo creo que independientemente de esta crisis constitucional que se ha provocado, debe tener una salida jurídica, también creo que tiene que tener una salida política. Yo hubiera agradecido, y creo que era lo responsable, que el día de hoy en vez de hacer todo este show que se hizo fuera del margen legal, que se llamara a una reunión en privado, que mis pares me dijeran que ya no querían que yo presidiera y que buscáramos alguna de salida de carácter político para que, aplicando la ley, yo pudiera presentar mi renuncia, acordar los términos, los plazos, etcétera, para no afectar a la institución. No fue así. Nos agarraron de sorpresa, fue un albazo inesperado que ellos tenían perfectamente planeado y que sobre todo fue al margen de la ley. Esa es la parte grave, de jueces constitucionales generando una crisis constitucional al margen de la ley”, sostuvo.

“Han querido mi silla”; y culpa a Santiago Nieto de persecución

El magistrado José Luis Vargas afirmó que desde hace mucho tiempo han querido su silla como presidente del TEPJF, y acusó de persecución política al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, por haberlo denunciado por presunto enriquecimiento ilícito y operaciones bancarias inusuales en el extranjero.

“Actualmente en nuestro país la Unidad de Inteligencia Financiera es una policía de persecución política y eso es lo que yo he vivido desde hace año y medio. Yo he corroborado con el Ministerio Público cada uno de mis ingresos, de mi patrimonio, que es absolutamente licito, y no sólo desde que soy magistrado de la Sala Superior, sino incluso que más allá de 2013 a la fecha cuando era litigante jurídico”, planteó.

Vargas consideró que la impugnación que presentó la UIF en contra del no ejercicio de la acción penal en su contra por parte de la Fiscalía General de la República, fue anormal, porque a su juicio la Unidad de Inteligencia no tiene calidad de víctima ni está legitimada para ello. También cuestionó que un juez de control haya ordenado una reapertura de la investigación en su contra por el delito de lavado de dinero.

“El titular de la UIF tiene mucho interés en la materia electoral. Fue magistrado regional, tiene un amplio activismo en a materia. No es que lo acuse, es que no puedo creer que esté tan preocupado por mi tema cuando no hay tema habiendo tantos desencuentros financieros en la calle, y trae una saña, una pesquisa en contra de un servidor muy obvia”, mencionó.

Cuestionado sobre cuales serían los motivos de Santiago Nieto para perseguirlo políticamente, dijo desconocerlos, aunque mencionó que “desde hace tiempo han querido mi silla como magistrado y han querido mi silla como presidente”.

Finalmente, trascendió que el magistrado José Luis Vargas convocó a una reunión a las 6 de la tarde de jueves, a todos los magistrados del Tribunal Electoral.

