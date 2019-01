Pese a que aún no hay conclusiones claras sobre los hechos que originaron el desplome del helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo; su esposo, el senador Rafael Moreno Valle; dos pilotos y un acompañante más, se pudo observar que la forma en la que cayó la nave fue “inusual”, afirmaron autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En conferencia de prensa, el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, junto con el subsecretario, Carlos Morán Moguel, dieron a conocer, este miércoles, los avances de las investigaciones en donde indicaron que hasta ahora se sabe que el helicóptero que se desplomó el 24 de diciembre pasado lo hizo en un ángulo de 60 grados.

“Es inusual, no es lo normal, es una de las cosas que llama la atención, que haya una caída prácticamente casi vertical, digamos a 60 grados, y además invertida, no es normal. Algo generó el giro del helicóptero y eso pueden haber sido muchas otras causas que ahorita no tenemos manera de validar o decirles cuáles pudieron haber sido”, indicó Morán Moguel.

Los funcionarios refirieron que hasta ahora se ha concluido con las investigaciones de campo en donde participaron los equipos de peritos de Canadá, Italia, Estados Unidos, así como de la empresa constructora del helicóptero.

Otros avances que se tuvieron, indicó el titular de la SCT, es lo que pasó con la comunicación entre el helicóptero y la torre de control del aeropuerto del estado de Puebla.

“Cuando el helicóptero despega establece contacto con la torre de control del aeropuerto de Puebla (...) De la torre de control se tratan de comunicar con el helicóptero, hay una comunicación fallida, lo vuelven a repetir y lo repiten nueve veces y esto fue alrededor de 10 minutos después del inicio del vuelo”, puntualizó Jiménez Espriú.

El secretario de Estado añadió que el modelo del helicóptero no cuenta con una caja negra que grabe el recorrido y la comunicación de la nave, por lo cual se necesitan las pruebas de laboratorio para que se conozca qué pudo haber pasado para que se interrumpiera la comunicación.

Jiménez Espriú puntualizó que aún no hay una fecha para concluir las indagatorias al tiempo que señaló que será la Dirección General de Aeronáutica Civil la que dé el informe final de la investigación.

Por otra parte, el presidente del PAN, Marko Cortés, indicó que el informe dado por Jiménez Espriú y Morán Moguel no da avances en las investigaciones al tiempo que genera “especulaciones”.

Mientras que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión quedó enterada del acuerdo de la Cámara de Senadores por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento al incidente en donde murió la entonces gobernadora de Puebla, Martha Erika Alfonso, y su esposo, Rafael Moreno Valle. (Con información de Salvador Corona)