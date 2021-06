Actualmente, la vida cotidiana se encuentra severamente amenazada, no sólo por la causa del Covid-19 y la contingencia sanitaria, sino por problemas que ya de antes han venido lacerando el tejido social, desde la violencia que viene propiciando el crimen organizado, que ahora ya ofrece indicios de su interés por incursionar en los procesos electorales que más allá de las amenazas, de desencuentro y del secuestro ya alcanzó la privación de la vida de candidatas y candidatos con franco desafío a nuestro Estado de Derecho a una paz social necesaria para el fomento del desarrollo y del bienestar y a nuestra realización como sociedad, mencionó José Virgilio Rivera Delgadillo, presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) durante la Sesión Especial de la Jornada Electoral que se transmitió esta mañana en vivo.

Enfatizó que por fortuna, Zacatecas no ha llegado a esos niveles. Ambos problemas, contingencia sanitaria y violencia galopante demandan de una manifestación contundente de parte de la sociedad. El votar para sumarnos a la voluntad colectiva... donde la violencia no es bienvenida a la comunidad no llegará con contundente rechazo.

“Sin duda será un año emblemático para la historia de la nación, presenta esta elección luego de una larga y dura y difícil pandemia que ha dejado grandes enseñanzas en la forma en la que se debe atender una problemática social que atañe a la totalidad de la humanidad y que pone a las autoridades de una nación y a la población entera a la reflexión sobre el cómo estamos haciendo las cosas y como es nuestra convivencia cotidiana”, mencionó.

“El presente proceso electoral tiene como principal ingrediente la renovación de los integrantes del órgano legislativo de mayor representación en el Congreso de la Unión, es decir, elegir a Diputadas y Diputados Federales y se elegirán gobernadores o gobernadoras de 15 Estados de la República, así como sus gobiernos municipales y las legislaturas”.

“En esta elección se juega, el presente y futuro de la relación política entre el presidente de la República, con las autoridades de las entidades federativas y de la relación que habrá de mantener con las Cámaras al Congreso de la Unión”.

Consideró que por mandato constitucional del Estado Mexicano, la ciudadanía del país y de la entidad zacatecana ha sido convocada para el cumplimiento de un deber cívico primordial, la emisión de su voto para la renovación de los poderes estatales en este caso la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a nivel local la gubernatura del Estado, el Congreso y la totalidad de los ayuntamientos de la entidad.

"Todas y todos dispongámonos a votar haciendo de este día una gran jornada cívica, emitamos nuestro voto de forma libre y sin condicionamientos, mandemos un mensaje al concierto de las naciones y del país, de que somos en Zacatecas capaces de resolver en democracia y en paz social nuestras diferencias, por pequeñas o grandes que éstas sean”, dijo.

El IEEZ, dentro del ejercicio democrático y transparente de la organización de la elección local, recibió a las misiones de observadores electorales internacionales. Acudieron Cristina De América y Francisco Jara de la Organización Democrática de Chile y Sting Inocent Jofre de la Organización Juventud Demócrata de Venezuela, según revela el perfil de Facebook del IEEZ.

Candidatos

David Monreal, candidato al Gobierno de Zacatecas, por parte de Morena acudió a votar a las 8:18 de la mañana en la casilla 184 en Fresnillo. El 2 de junio, David Monreal, aventajaba en las intenciones del voto en Zacatecas con cierta holgura ya que según encuestas tiene hasta un 45% de las preferencias del electorado en el bolsillo.

Por su parte, Claudia Edith Anaya Mota, la candidata de “Va por Zacatecas” que promueven PRI-PAN-PRD, acudió a las urnas a las 9:39 de la mañana en el día de su cumpleaños. Estuvo acompañada por Noemí Luna, dirigente estatal del PAN y por Raymundo Carrillo, dirigente del PRD.

