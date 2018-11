El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal señaló que es momento de regular diversas comisiones que cobran los bancos, "nos ponemos del lado de los usuarios que sufren atropellos que se acercan al agio y la usura", aseguró en entrevista radiofónica con Radio Fórmula.

Aseguró que en México existe una desproporción en comisiones y en intereses bancarios, asunto que requiere autocontención y revisión profunda, por lo que aseguró que la iniciativa continuará.

Monreal dijo que el abuso de las comisiones bancarias es alarmante y excesivo, cada año aumentan las utilidades por este concepto entre el 8 y el 10%, hay 1,299 productos con comisión; pidió que los bancos tengas comisiones similares a los de los lugares de donde provienen -países de origen-, explicó que Citibanamex recibe el 33% de sus ingresos por estas comisiones, en cambio en su país de origen, Estados Unidos solo recibe el 18%, Bancomer en México el 36 y en España 19%, HSBC lo hace con el 33% y en el Reino Unido 25%, Scotiabank dijo el era de 19 contra el 14 por ciento.

Recordó que, tanto el Banco de México, como quienes debe regular, no lo han hecho. Este año se han presentado unas 100,000 quejas por comisiones y cargos indebidos pero de ellos, sólo se ha resuelto positivamente el 13 por ciento.

Moreal aseguró que no pretenden atropellar ni imponerse a los bancos, pues los van a consultar antes de presentar la iniciativa que prohíbe el cobro de comisiones, pero es alarmante y excesivo el abuso a los usuarios. Aseguró que esta iniciativa no surgió de bote pronto y resaltó que no consultaron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ni a su próximo gabinete económico, porque el Poder Legistlativo es libre y autónomo.

La bancada de Morena en el Senado de la República presentaron la tarde del jueves una iniciativa que propone eliminar las comisiones que cobran los bancos, lo que no cayó bien al próximo Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que hizo un segundo llamado de atención a los morenistas por anticipar iniciativas que contravienen la agenda de la transición del gobierno entrante.

La víspera, Urzúa reconoció el entusiasmo de los legisladores y, sin referirse al caso en particular, propuso que antes de que sean presentadas iniciativas de carácter fiscal y financiero, sea consultado el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, para evaluar su viabilidad operativa y técnica, así como su impacto macroeconómico.

