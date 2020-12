El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la mañana de este miércoles un acuerdo con el sector empresarial y los sindicatos del país para iniciar "de inmediato" la regularización de trabajadores subcontratados bajo la figura del outsourcing, y solicitó al Congreso aplazar hasta febrero de 2021 el debate de la iniciativa de ley del Ejecutivo para limitar esta práctica.

Como resultado de la mesa de diálogo entre el gobierno federal y los empresarios para discutir la reforma en outsourcing, se establecieron cuatro acuerdos que permitirán ampliar la discusión sobre las nuevas reglas que se reformarán en la Ley Federal del Trabajo.

En Palacio Nacional representantes de las cámaras empresariales, así como líderes sindicales de diferentes corrientes, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, presentó el documento en el que se comprometen a solicitar a los legisladores retrasar hasta el mes de febrero la discusión de la reforma que fue enviada el pasado 12 de noviembre a la Cámara de Diputados.

Las partes están de acuerdo en resolver el problema del abuso de la subcontratación. Regularizaran sus plantillas. El esquema del reparto de utilidades, no ha quedado definido, se necesita tiempo para una discusión. Las empresas solicitaron un plazo de tiempo para este proceso. Se solicita al poder legislativo se suspenda la discusión parlamentaria de la iniciativa para febrero. Se hace un llamado a las empresas que manejan nóminas para que dejen de desarrollar prácticas que afectan a los trabajadores. El Imss Y el SAT harán un exhorto a las empresas.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el acuerdo es que haya un diálogo entre las partes que se amplíe el plazo de diálogo para llegar a un acuerdo tanto el sector obrero como el patronal, ya que lo que está en el fondo de la subcontratación es el reparto de utilidades.

“En la iniciativa original no se incluyó lo del reparto de utilidades, pero el sector empresarial solicita que se trate también el tema; desde luego no para quitar el derecho que es ya conquista de los trabajadores establecida en la Constitución sino para que no haya discrecionalidad y se cumpla con el mandato constitucional”, dijo en su habitual conferencia mañanera.

Por lo anterior, se invitó a los representantes del sector obrero para ampliar la discusión; pero lo que sí “hay acuerdo es que no debe existir esta subcontratación de manera discrecional sin límites y que se debe evitar el abuso que se ha hecho. Eso se logró en el acuerdo con los empresarios, quienes como lo dijeron no defienden a quienes hacen mal uso de la subcontratación que afecta a los trabajadores, sino están porque se resuelva este asunto”.

En tanto, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostuvo que el acuerdo permitirá el tiempo para mejorar cualquier propuesta, para mejorar la propuesta original y entender mejor las consecuencias de esta; tiempo para que se pongan en orden las empresas que han utilizado de manera inadecuada la práctica de la subcontratación.

Insistió en que “los empresarios jamás defendemos cualquier irregularidad. Esto es -el diálogo- lo que buscaremos siempre, es este tipo de actitudes que hay aquí de negociación y llegar siempre con mejores propuestas para el bien de nuestro país”.