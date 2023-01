Exhiben presuntos chats de Layda Sansores que revelan que tenía infiltrados en el equipo de Alejandro Moreno

Capturas de pantallas de conversaciones a través de whatsapp entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y algunos de sus más cercanos colaboradores, publicadas por la revista Proceso, muestran conversaciones en las que se aprecia la manera en que su sobrino Gerardo Sánchez Sansores y su esposa, América del Carmen Azar Pérez, trabajaban en el equipo del gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas, pero operaban en favor de la ahora mandataria e incluso habrían desviado dinero para su campaña.

Además, exhiben conversaciones que muestran tensiones entre integrantes del gabinete de la gobernadora; con miembros destacados del gobierno federal y la forma en que daba gratificaciones a la prensa.

Las capturas de pantallas muestran que en una conversación con la hoy gobernadora y su sobrino habría escrito:

No te preocupes tía, estoy preparando un “santo ver&#%$...” Tú sabes cómo operamos nosotros. Aquí puro chingón hay y no es porque yo esté a cargo, pero ves lo lejos que hemos llegado; no me creíste cuando te dije que era importante que yo estuviera en el equipo de confianza de Alito. Hoy los resultados saltan a la vista”.

En la misma conversación también le habría escrito: “Alito es tan soberbio que con cualquier dulce lo endulzas. No me costó trabajo ser indispensable en su cercano grupo de confianza. Su ego es tan grande, que me lo chingaba a cada rato y nunca se dio cuenta. Hasta América que es muy atarantada, se lo chingaba cada que vez (sic) que podía, haciéndole procesar salidas que iban para el cochinito. Nunca se dio cuenta que él nos financiaría parte de la campaña y de la guerra mediática contra su sobrinito, el Christian Mishel”.

En la conversación, Sánchez Sansores también le habría enfatizado que el hoy fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, les ayudaba “con su centro”, sin dar más detalles de eso.

También expone partes de otra conversación en la que autoriza a su secretario de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega “apretar” a Renato Sales y “deshacerse” de su hermano Raúl (que al principio de la administración fue nombrado director general del Sistema de Televisión y Radio de Campeche) y de otro funcionario.

La gobernadora también se habría quejado de que “lo de Claudita (Sheinbaum) no está seguro, en cualquier momento se puede caer. (Ricardo) Monreal ha crecido, en lugar de debilitarse, Adán (Augusto López) no cesa en su empeño y creo le hemos dado armas para chingarnos...”

En una conversación más, Sansores habría expresado su enojo por preguntas que le hicieron periodistas de Yucatán e instruye: “Dile a Walas que quiero muchas travesuras con la prensa, ¿No les pagan? ¿O qué?”.

En la emisión del 24 de enero de El Martes del Jaguar, la gobernadora Sansores desestimó lo publicado por el semanario Proceso, afirmando que “los datos dados a conocer no son compatibles”.