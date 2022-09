Estrategia de “abrazos no balazos” sí está dando resultados: AMLO

La estrategia de seguridad de México de “abrazos no balazos” sí está dando resultados, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina del presidente, el periodista Jorge Ramos increpó al jefe del ejecutivo mexicano respecto al tema de la inseguridad, ante ello el primer mandatario dijo que en su gobierno se ha registrado una disminución en la tasa de homicidios dolosos.

“No vamos a cambiar la estrategia de seguridad nacional, está dando resultados”, señaló López Obrador.

Agregó que su gobierno está implementando una política de la reducción de la pobreza, con apoyos a la sociedad y a los jóvenes para alejarlos de las manos del crimen.

Explicó que durante los gobiernos pasado se registró un alza en la tasa de homicidios, pero que en su gobierno la tasa cayó más de 10 por ciento.

Añadió que la violencia no debe enfrentarse con más violencia y que si su estrategia no estuviera funcionando su “consciencia no lo dejaría estar tranquilo”.

No obstante, minutos antes el presidente Obrador comentó que el día de ayer se vivió uno de los días más violentos y con mayor registro de homicidios. Agregó que el estado de Guanajuato fue la entidad federativa con la mayor consignación de asesinatos.