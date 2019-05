El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que respeta la decisión de un juez federal de otorgar libertad absoluta al exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, dada a conocer hace unos días.

Entrevistado a su llegada al aeropuerto de Villahermosa, el mandatario federal indicó que la determinación “es un asunto judicial y hay que respetar la determinaciones del Poder Judicial”.

“Esa es otra característica de los nuevos tiempos: ya no hay consigna desde el Ejecutivo, el presidente de México no da línea para castigar a nadie ni tampoco para proteger a nadie”, sostuvo al ser cuestionado sobre la liberación del exgobernador luego de permanecer cinco años preso.

Ahora son las autoridades competentes, dijo, los ministerios públicos, los jueces, los que deciden sin consigna; "ya no se fabrican delitos; no se protege a nadie ni se persigue a nadie, no es mi fuerte la venganza”, afirmó al preguntarle sobre si se protegería al exgobernador, Arturo Núñez.