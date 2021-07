“El INE no engaña”, dijo su presidente, Lorenzo Córdova, al mencionar que la consulta popular del próximo domingo no será para juzgar directamente a expresidentes.

“Ojalá no haya actores que le estén apostando a la confusión respecto de la ciudadanía, porque quien quiera confundir a la ciudadanía está engañando a la ciudadanía y el INE no engaña a la ciudadanía, si hay otros actores que quieren engañar, que lo hagan, pero el INE no engaña, el INE cumple puntualmente lo que dice la ley y en este caso es aplicar la pregunta que la Corte autorizó, ni otra ni más que la misma”, mencionó.

Durante una conferencia presencial en la Sala de Consejo General acompañado del resto de los consejeros electorales, Córdova Vianello dijo que está listo todo el operativo de organización para desarrollar la consulta popular el 1 de agosto.

Indicó que en los 300 distritos electorales se instalarán más de 57,000 mesas receptoras, con una capacidad de atención de hasta 2,000 personas en cada una, por lo que garantizó que podrán participar, si así lo desean, 93 millones de personas inscritas en el Padrón Electoral.

Mencionó que el Instituto Nacional Electoral desplegó a 9,630 instructores-asistentes, quienes han visitado, reclutado y capacitado a más de 285,000 personas que serán funcionarias de mesa receptora. Añadió que 24,000 observadores ciudadanos debidamente acreditados vigilarán la jornada.

Resaltó que el 1 de agosto se aplicará el mismo protocolo del 6 de junio con medidas sanitarias suficientes para evitar casos de Covid-19, tanto a las personas funcionarias de mesa receptora como a las personas que emitan su opinión.

La consulta popular comenzará a las 8:00 de la mañana y concluirá a las 6:00 de la tarde. Se espera que los resultados de estos cómputos se tengan máximo 24 horas después del cierre de las Mesas Receptoras. Sin embargo, dijo que para dar certeza a la ciudadanía, el INE llevará a cabo un ejercicio de Conteo Rápido para que la misma noche del domingo se puedan conocer tendencias, tanto del tamaño de la participación, como del sentido de la consulta.

Ordenan a Morena dejar de adquirir propaganda

El consejero Ciro Murayama Rendón dijo que los partidos y ciudadanos pueden promover la participación ciudadana en ejercicios de votación, pero no pueden hacer la labor de difusión y menos adquirir propaganda. Por ello, informó que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió una medida cautelar hacia los grupos parlamentarios de Morena, por la inserción en prensa de publicidad de la consulta popular.

Dijo que con esa conducta, el Legislativo invade la competencia del INE, pero además interfiere en un proceso que eventualmente le corresponderá atender, ya que si la consulta del domingo logra el 40% de participación, el Congreso deberá realizar las acciones que correspondan.

La consejera Carla Humphrey dijo que la consulta será la oportunidad para que los ciudadanos se apropien de ella. “Invitar a que las y los ciudadanos acudan a estas más de 57,000 mesas receptoras de opinión, a manifestar por un sí o por un no, su opinión de acuerdo a la pregunta que redactó y validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Sobre la estimación de la participación ciudadana, la consejera Dania Ravel Cuevas, dijo que no es posible ofrecer un porcentaje, y puso como ejemplo que en ejercicios similares, como el plebiscito que se hizo para el segundo piso del Periférico del entonces Distrito Federal, la participación fue del 6% y más recientemente con el corredor cultural de Chapultepec fue del 4 por ciento.

“Estamos ante un procedimiento, una medida inédita. Es difícil poder tener una expectativa de participación, nunca antes habíamos tenido un ejercicio como éste, un ejercicio que organiza el Instituto Nacional Electoral con apego a la Constitución, con apego a la ley y que, además, es de trascendencia nacional y que se va a hacer en todo el territorio nacional”, comentó.

