De acuerdo con el diario digital El Español, autoridades judiciales europeas investigan al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, como a los empresarios Juan Pablo Olea Villanueva y a Manuel Barreiro —este último vinculado por la Procuraduría General de la República (PGR) en supuestos hechos de lavado de dinero— por la triangulación de recursos en paraísos fiscales.

“Según nuestras fuentes, en particular, se investiga la creación de una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para el candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya.

“Dichos fondos, previa circulación de los mismos principalmente por Canadá y Gibraltar, los habría recibido el señor Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos mexicanos (equivalentes a 2 millones 400,000 euros)”, precisa la publicación.

Sobre este tema el PRD emitió un comunicado en donde afirmó que “si la PGR o alguna autoridad internacional tuvieran verdaderamente algo ya lo hubieran hecho público. Es una burda campaña de desprestigio”.

Mientras que el área de comunicación de Movimiento Ciudadano afirmó a El Economista que esperarían a que el equipo del candidato se pronunciara sobre el tema.

Este miércoles por la mañana, Anaya Cortes dio su conferencia matutina diaria en un hotel de la Ciudad de México en donde reiteró sus propuestas para combatir la corrupción en el país.

Más tarde el panista recorrió los municipios de Texmelucan, Tepeaca, Atlixco, San Andrés Cholula y la capital del estado de Puebla, en donde afirmó que combatirá el problema de los huachicoleros en el estado a través de mayor presencia de la Policía Federal.

En Atlixco enfatizó que, en caso de ser presidente, mantendrá el programa Prospera y lo fortalecerá.

“Ya me dijeron que ahí andan los del PRI amenazando a las mujeres con que les van a quitar el programa Prospera si no votan por el PRI. Pues no les crean, son puras mentiras, al contrario cuando nosotros ganemos vamos a continuar con el programa Prospera y lo vamos a hacer más amplio, más grande y más integral”, dijo.