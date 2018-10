Son las 13:31 horas del día jueves y José Antonio Helguera piensa ya en qué trazos realizará para el cartón que se publicará en el diario La Jornada del día viernes. Antes de concentrarse en su labor periodística, se toma un tiempo para platicar con El Economista. No duda en expresar que ha sido privilegiado en trabajar para medios donde la censura es prácticamente inexistente y en asegurar que espera que con Andrés Manuel López Obrador como presidente de México no haya reveses para la crítica y libertad de expresión.

En entrevista, el monero de revistas como Proceso y El Chamuco compartió que si bien los presidentes han sido poco tolerantes a la crítica, en el sexenio que está por concluir hubo no sólo intento de censura, sino acoso hacia periodistas como Carmen Aristegui, además de un número alarmante de comunicadores asesinados.

“Riesgos a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico como nunca los vi en este sexenio”.

Respecto a la próxima administración, destacó que confía en que con López Obrador no haya censura. “Lo que veo de López Obrador es que cuando hay una crítica que no le gusta, la refuta. Eso en principio no me parece mal, en todo caso el problema es que debería argumentar más y usar menos adjetivos; sin embargo, no le veo un talante censor ni creo que sea alguien que promueva la censura”.

Sostuvo que no ve mal que un presidente debata, y difiera las críticas que se vierten en la prensa; sin embargo, debería hacerlo con menos con términos como “fifí”.

Memes no son enemigos, la censura sí

El también Premio Nacional de Periodismo aseguró que los caricaturistas y cartones enfrentan el mismo desafío que los medios impresos tradicionales adaptarse y sobrevivir a la era digital.

Respecto a los memes, sostuvo que no son comparables con el cartón, porque mientras los primeros son reflejo del humor popular, los segundos son un editorial gráfico. “Es un género de opinión, y para opinar, quien lo hace debe tener criterio, tener cultura, información, etcétera, mientras que los memes son humor popular”.

Lo que sí es que los cartones enfrentan un enemigo: la censura.

“El enemigo del cartón es la censura, el enemigo del cartonista es la censura, no los memes”.

Corrupción y violencia, protagonistas de los cartones

En este sexenio, compartió, fueron “muchísimos” los personajes dignos de un cartón, empezando por el propio presidente Enrique Peña Nieto, el exprocurador Jesús Murillo Karam con su famoso “ya me cansé”, el exsecretario de Hacienda y hoy de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, que era prácticamente el vicepresidente. Los temas, corrupción y violencia.

Comentó que, a diferencia de otros sexenios, en el que está por finalizar y el de Felipe Calderón, el secretario de Defensa y los militares figuraron en diversos cartones, lo cual sólo es un reflejo de la “guerra” contra el narco. Adelantó que en el sexenio que está por iniciar, se prevé que habrá también personajes dignos de una crítica gráfica, porque si bien es simpatizante de López Obrador y de que un gobierno de centro izquierda llegue al poder, habrá que vigilar su actuar.

Al final Helguera se decidió por caricaturizar al senador Ismael García Cabeza, quien la semana pasada se vio involucrado en una conversación misógina.

