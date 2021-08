Con 24 votos a favor y 13 en contra, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó convocar a un periodo extraordinario en el que se discutiría la revocación de mandato.

La bancada de Morena y aliados no logró la mayoría calificada para convocar a un tercer periodo extraordinario de sesiones. Es decir, las dos terceras partes de los 35 legisladores presentes, por lo que no se autorizó en lo general y en lo particular.

Ayer los intentos de Morena y sus aliados para que la Comisión Permanente llamara a analizar de manera urgente tres leyes impulsadas por el Ejecutivo Federal, se vieron frustrados este miércoles al no alcanzar la votación necesaria para dispensar los trámites necesarios; sin embargo, luego de que el proyecto fue devuelto a comisiones, se aprobó llamar a un Tercer Periodo Extraordinario para el 20 de agosto.