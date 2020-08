La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este viernes se realizará la prueba de Covid-19, esto para saber si está infectada luego de que tuviera contacto con el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, quien tiene el nuevo coronavirus.

“Yo quería que me hicieran hoy la prueba, Oliva ya me dijo que no, que tiene que ser hasta mañana (viernes) para tener mayor certeza; entonces mañana en la mañana van a venir aquí, a su casa, a hacerme la prueba y esperamos tener el resultado”, informó en videoconferencia de prensa.

La mandataria capitalina refirió que los resultados de la prueba los tendrán hasta el sábado.

Descartó que en estos días que ha tomado resguardo haya presentado algún síntoma; en ese sentido, aseguró que en caso de que tenga la enfermedad seguirá trabajando desde casa.

“No tengo ningún síntoma, así que no creo que haya ningún problema y en todo caso seguiría trabajando desde casa”, reiteró.

Antecedentes

Este lunes se dio a conocer que el recién nombrado secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Suárez del Real, dio positivo a Covid-19.

“Les informo que he dado positivo a la prueba de Covid-19. Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones. Sigo al frente de todas mis funciones desde casa”, publicó el funcionario en redes sociales.

Sheinbaum Pardo detalló que se resguardaría en su casa durante toda la semana, esto debido a que tuvo contactó con él durante el domingo.