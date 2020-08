El recién nombrado secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, dio positivo a Covid-19.

Cabe recordar que fue el pasado 26 de julio que se dio a conocer su nombramiento, sustituyendo a Rosa Icela Rodríguez, quien fue nombrada como coordinadora general de Puertos y Marina Mercante.

“Les informo que he dado positivo a la prueba de Covid-19. Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones. Sigo al frente de todas mis funciones desde casa”, publicó el funcionario en redes sociales.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que debido a que tuvo el domingo pasado contacto con Suárez del Real, se aislará.

“Hace rato subí a mis redes sociales, el secretario de Gobierno dio positivo a la prueba de Covid-19 (...) Como dice el protocolo tengo que permanecer en casa hasta que no se me aplique la prueba, estoy en perfectas condiciones, nos vamos a quedar en casa para no contagiar a nadie”, informó la mandataria en conferencia de prensa virtual.

“De acuerdo con protocolo me quedaré en casa los próximos días, hasta volver a aplicarme la prueba. Estoy en perfectas condiciones y atendiendo todo a distancia.”, anunció Claudia Sheinbaum.

Suárez del Real no asistió a la presentación del Plan Maestro del Proyecto del Bosque de Chapultepec que se llevó a cabo la mañana del domingo en el Complejo Cultural Los Pinos; sin embargo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quien entonces reconoció el trabajo durante su gestión como Secretario de Cultura local en favor del proyecto, compartió que tuvo contacto ese mismo día con Suárez del Real, por lo que ha decidido aislarse de todo contacto.