La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el domingo pasado se reunió con el secretario de Gobierno capitalino, José Alfonso Suárez del Real, quien fue diagnosticado con Covid-19, por lo que permanecerá en aislamiento domiciliario hasta realizarse una prueba.

“De acuerdo con el protocolo, me quedaré en casa los próximos días, hasta volver a aplicarme la prueba. Estoy en perfectas condiciones y atendiendo todo a distancia”, anunció la mandataria capitalina a través de su cuenta de Twitter.

Durante su conferencia virtual, la jefa de Gobierno explicó que la semana pasada ella y el encargado de Comunicación Social se realizaron la prueba, ya que su colaborador presentaba síntomas, pero ambos resultaron negativos. Sin embargo, aclaró que debido a que se reunió con el funcionario, se realizará otra prueba el siguiente jueves.

“Nos vamos a quedar para no contagiar a nadie, me aplicaré la prueba, de acuerdo con lo que me dijo la Secretaría de Salud el jueves y, a partir de ahí, si todo sale bien, sin problema, pues ya regresaremos a la oficina”, indicó Sheinbaum.

El recién designado secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, informó este lunes que dio positivo a la prueba de Covid-19 y que se encuentra bien de salud.

Asimismo, detalló que ya informó a las personas con las que tuvo contacto para que tomen sus precauciones, y que continuará con sus labores desde casa.

El pasado 26 de julio, Suárez del Real fue nombrado como nuevo titular de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, en sustitución de Rosa Icela Rodríguez, quien fue nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como coordinadora general de Puertos y Marina Mercantes, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

[email protected]