El Observatorio de la Ciudad de México dio a conocer la radiografía por alcaldía y colonias de la Ciudad de México donde más delitos se cometen, como homicidio, secuestro, extorsión, robo a transeúnte, de vehículo, negocio y casa habitación, así como narcomenudeo, entre otros.

En el caso del homicidio doloso durante 2019, el informe mencionó que la Ciudad de México se posicionó en el lugar 20 del ranking nacional, con una tasa de 18.54 por cada 100,000 habitantes. Los homicidios dolosos aumentaron en el último año en 9 de las 16 alcaldías.

El mayor aumento se dio en Álvaro Obregón, con un incremento de 36%. Otros aumentos similares fueron en Tláhuac (35%) y Coyoacán (33%). Desde 2016 la alcaldía Venustiano Carranza ocupa el primer lugar en este delito. Por colonia, donde más homicidios se registraron el año pasado fueron: Morelos (44); Centro (19); Central de Abastos (13); Buenavista (12), entre otras.

En el caso del secuestro, la alcaldía Cuauhtémoc registró la tasa más alta en 2019, le siguieron Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Por colonias, la incidencia del secuestro se concentró en: Centro; Polanco; Granjas Modernas; Buenavista; El Rosario; Juan Escutia; Roma Sur; Del Valle Centro; Ampliación Casas Alemán y Ampliación Progreso Nacional.

En el caso de la extorsión, en 10 de las 16 alcaldías este delito creció en más de 50 por ciento. Las colonias que registraron más carpetas de investigación fueron Centro (32), Doctores (16), Morelos (14) y Zona Centro (12). En el caso del robo de vehículo, se registró una tasa en 2019 de 147.75 carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes; un promedio de 38 por día. La alcaldía que presentó la tasa más alta de robo a vehículo fue Benito Juárez, con 230.2 carpetas de investigación por cada 100,00 habitantes, seguida de Iztacalco, con una tasa de 171.5 y Coyoacán, con una tasa de 164.9.

Respecto al robo a casa habitación, tuvo una tasa en 2019 de 78.01 carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes. La alcaldía que presentó la tasa más alta de este delito fue Benito Juárez, seguida de la Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Por colonia, se concentraron en Del Valle Centro; Narvarte; Guerrero; Roma Norte; Roma Sur; San Andrés Totoltepec; Portales Sur; Pedregal de Santo Domingo; Buenavista y Agrícola Oriental.

El robo a negocio en la CDMX durante el 2019 tuvo una tasa de 254.71 carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes. Las colonias con más carpetas de investigación fueron: Centro (951), Guadalupe Tepeyac (587) y Buenavista (546).

En tanto, la Ciudad de México ocupó el primer lugar a nivel nacional en materia de robo a transeúnte, aunque se logró una reducción del 24% respecto a 2018. La alcaldía Cuauhtémoc presentó la tasa más alta en 2019 por quinto año consecutivo, seguida de Miguel Hidalgo. Las colonias que registraron más carpetas de investigación por este delito fueron Centro (1482), Buenavista (406) y Agrícola Pantitlán (399).

Finalmente, en el tema de narcomenudeo, registró una tasa en 2019 de 69.58 carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes. La alcaldía que presentó la tasa más alta de narcomenudeo fue Venustiano Carranza, seguida de la Cuauhtémoc. Las colonias con mayor apertura de carpetas de investigación por narcomenudeo fueron Morelos (776), Centro (180) y Ampliación Penitenciaria (176).

"Estamos viviendo una crisis como no hay antecedentes, el 2019 terminó a nivel nacional como el peor año en materia de seguridad en la historia, y 2020 inició de una manera que nos hace pensar que rebasará al año anterior, y si no se toman decisiones puntuales sustentadas en información, no vamos a poder avanzar", dijo el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas.

[email protected]leconomista.com.mx