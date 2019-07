Con el fin de no evidenciar conflicto de interés, Carlos Lomelí, exdelegado del gobierno federal en Jalisco, omitió en su declaración patrimonial dos propiedades, cuentas bancarias y vehículos ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

De acuerdo con la dependencia federal, en su declaración patrimonial Lomelí Bolaños no incluyó dos inmuebles en Nayarit y Jalisco, así como 13 vehículos, 28 registros de marca y 35 cuentas bancarias.

El exdelegado federal habría incurrido en faltas graves derivadas del manejo de una red de empresas farmacéuticas, con la cual ha obtenido contratos millonarios, según publicó este martes el periódico Reforma.

La víspera, la Secretaría de la Función Pública indicó que si bien las investigaciones están en curso dichas faltas pueden implicar sanción económica e inhabilitación hasta por 20 años.

Carlos Lomelí no reportó una casa ubicada en avenida de las Ceibas 339, en Bahía de Banderas, cerca de una zona de playa con parque acuático y campo de golf, así como un departamento ubicado en la Calle Diagonal San Jorge 93, colonia Vallarta San Jorge de Guadalajara.

Un listado elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, revela que el ex “superdelegado” ocultó 12 cuentas abiertas en HSBC, cinco en Banco Regional Monterrey y 4 en Banorte/IXE, entre otras cuentas.

Además, está la omisión de 28 marcas a nombre de Lomelí, entre ellas Rapid Technologies, On the same side, además de Solfo y Solfran, marcas de productos farmacéuticos.