Un presunto representante de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mecho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenazó la madrugada de este lunes, a través de un video difundido en redes sociales, a Azucena Uresti, conductora de Milenio Televisión, así como a otros medios de comunicación.

En el video, donde se puede ver a un grupo de hombres armados, el presunto representante de “El Mecho” criticó a medios como Milenio, El Universal, Televisa y “otros medios vendidos”, por no ser parejos al cubrir las noticias. “No se ladeen para un solo lado, no acarreen ustedes con problemas que no les corresponden porque nunca le he pegado a ningún noticiero”, amenazó.

Aseguró que Milenio recibe dinero de autodefensas, que a decir de él no lo son. Dijo que integrantes de Cárteles Unidos y otras organizaciones que se hacen llamar autodefensas “son narcotraficantes que se escudan en camisetas de autodefensas, no creo que el Gobierno no se de cuenta que no son autodefensas por el tipo de armamento que traen”, aseguró.

El presunto representante del CJNG acusó a la conductora de Milenio de utilizar la “televisora y noticiero para lavar dinero” y la amenazó diciendo “si sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes”.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) realizó una radiografía de los cárteles mexicanos con influencia en ese país, y destacó que pese a la cadena perpetua que enfrenta Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Cártel de Sinaloa sigue siendo una organización poderosa, lo mismo que el Cártel Jalisco.

El estudio de la DEA mencionó que el Cártel Jalisco Nueva Generación, bajo el mando de Oseguera Cervantes, es una de las organizaciones de más rápido crecimiento, y en conjunto con el Cártel de Sinaloa son los más dominantes en México.

Precisó que CJNG tiene una presencia significativa en 23 de los 32 estados mexicanos; la mayor parte de su crecimiento y territorio está en el centro de México y ubicaciones estratégicas en la frontera entre los Estados Unidos y México.

Piden proteger a la conductora

El expresidente Felipe Calderón expresó su solidaridad a la conductora, luego de las amenazas "de muerte directas y públicas, difundidas en redes sociales" que recibió este lunes Azucena Uresti. Dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene conocimiento de estos hechos y "por lo delicado del tema él mismo debe hacerse responsable de su seguridad y de lo que pase", aseguró el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Mi solidaridad con @azucenau, quien ha recibido amenazas de muerte directas y públicas, difundidas en redes sociales. Ya han sido hechas del conocimiento del Presidente @lopezobrador_ . Por lo delicado del tema él mismo debe hacerse responsable de su seguridad y de lo que pase. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 9, 2021

Miguel Ángel Osorio Chong, senador de la República, pidió a las autoridades realizar la investigación correspondiente y actuar en consecuencia, ante las amenazas en contra de Uresti.

.@azucenau, toda mi solidaridad por las amenazas que has sufrido por tu trabajo informativo. Pido que las autoridades hagan la investigación correspondiente y actúen en consecuencia. — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) August 9, 2021

Por otra parte, Margarita Zavala expresó su solidaridad con la conductora "con la certeza de la fuerza que tiene en el ejercicio de la libertad de expresión y su profesionalismo", escribió en un tuit.

Solidariamente con @azucenau con la certeza de la fuerza que tiene en el ejercicio de la libertad de expresión y su profesionalismo — Margarita Zavala (@Mzavalagc) August 9, 2021

En su cuenta de Twitter, los Senadores del PRD hicieron un llamado a las autoridades "para que se garantice el poder continuar con la labor informativa con plena seguridad".

Toda nuestra solidaridad contigo @azucenau. Hacemos un llamado a las autoridades para que se garantice el poder continuar con la labor informativa con plena seguridad. — Senadores del PRD (@SenadoresPRD) August 9, 2021

El diputado local Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como "El Mijis", expresó su solidaridad y apoyo tanto a Uresti como a Milenio. "El miedo es la mayor fuerza del crimen; sembrando el miedo en la conciencia colectiva nos han quitado comunidades enteras, instituciones, vidas y hasta la libertad", tuiteó.