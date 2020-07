El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, en su conferencia matutina de este jueves 23 de julio, que hay dos ofertas para la compra del avión presidencial.

“Les hablaba yo de dos compradores: uno de ellos lo que ofrece es pagar la mitad del valor del avión en equipo médico supervisado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y la otra mitad en efectivo; la otra oferta si es sólo en efectivo, se está viendo por eso qué conviene más, por eso no se ha decidido”, indicó el mandatario.

López Obrador dijo que mientras se decide cuál es la oferta que el gobierno mexicano aceptará por el avión presidencial Boeing 787-800, será resguardado en el hangar presidencial.

Añadió que el próximo lunes se dará un informe sobre los gastos que genera la manutención de la aeronave, no obstante, mencionó que regresó a México debido a que en el hangar en el que estaba resguardado en Estados Unidos no tenía techo.

“Se regresa porque ya se terminó todo el proceso de mantenimiento: estaba en un aeropuerto en donde no había un buen resguardo, no tenía techo el hangar en donde estaba, estaba al intemperie, está mejor aquí, más cuidado, esa fue una de las razones: además no nos afecta en cuanto a la venta, los posibles compradores dijeron que esté en donde esté el avión y que si estaba aquí y se terminaba la operación, de aquí se lo llevaban, se les consultó sobre eso, no hay ningún problema”, apuntó.

Otra de las razones, agregó el Presidente, es que se necesita utilizar el avión para promover la rifa.

“Necesitamos vender los boletos y aunque no es sacarse el avión, pues sí es lo que cuesta el avión (lo que) se va a repartir en premios”, sostuvo.

Familiares de AMLO han enfermado de Covid-19

El titular del Ejecutivo federal reveló que ha tenido familiares que han enfermado de Covid-19 e incluso algunos de ellos han fallecido a causa de la enfermedad.

“Tengo familiares enfermos también, desgraciadamente han perdido la vida familiares como pasa lamentablemente en estos casos en una pandemia y amigos y conocidos y familiares, así es, pero pues a todos les deseo la recuperación, los que están hospitalizados que salgan, sobre todo los que están en terapia intensiva.

“Y los que ya se nos adelantaron pues ofrecer a los familiares nuestro pésame permanente, nuestro abrazo fraterno, ya lo hice el domingo pasado y lo vamos a seguir haciendo porque son pérdidas de vidas humanas es muy doloroso lo que está sucediendo”, indicó.

Reforma a pensiones en el sector público

Por otra parte, López Obrador dijo que su gobierno preparará una reforma al sistema de pensiones para los trabajadores del sector público, luego de que en la víspera anunciara una para los del sector privado que busca elevar sustancialmente el monto del retiro y la reducción de las semanas cotizadas.

El Presidente afirmó que esa reforma es un "compromiso", pero no dio una fecha clara para presentarla ni cuáles serían sus alcances ni metas.

"Los trabajadores al servicio del Estado, que también están planteando una reforma, sobre todo en el caso de maestros, lo vamos a hacer pero más adelante", dijo López Obrador.

La reforma anunciada el miércoles tras un acuerdo entre el Gobierno, empresas y sindicatos busca que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40% y prevé que el límite inicial para recibir la jubilación baje de 25 a 15 años, sin necesidad de que aumente la contribución de los trabajadores.

Además, dispone una subida progresiva del aporte de los patrones al sistema, a un 13.87% desde el 5.15% actual, y busca reducir las comisiones que cobran las principales administradoras privadas de fondos de pensiones, actualmente en torno a un 1%, hasta llegar al estándar internacional del 0.7 por ciento.

(Con información de Reuters)