Aunque los rangos de edad de la población que ha sido llamada a vacunarse contra el Covid-19 han avanzado en el país, aún hay más de 3.9 millones de adultos mayores que no se encuentran inoculados contra el virus.

De acuerdo con los datos de la página de internet de la Secretaría de Salud federal (SSA) sobre el avance de la vacunación, hasta ayer, en el país habían sido inoculados contra el coronavirus 11 millones 155,153 personas de la tercera edad, que según la misma página de la dependencia federal equivalen a 74% del universo proyectado a vacunar de ese sector de la población y cuya cifra ascendería a unos 15 millones 074,531.

Fue el 15 de febrero pasado cuando dio inicio la vacunación de adultos mayores en 330 municipios considerados como los más alejados y con población mayoritariamente en situación en pobreza. En ese entonces se estimó que para finales de abril estarían inoculados todos los adultos mayores del país, que son parte de la población más vulnerable al virus.

Para el 27 de abril, en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la vacunación no había llegado todos los adultos mayores.

“¿Qué está pasando? Bueno, hay quienes no han querido vacunarse, hay un porcentaje, y vamos a convencerlos, no se cierra, es un proceso, entonces, vamos a buscar que se vacune el mayor número posible. Vamos a estar informando”, sostuvo en ese entonces.

Ayer, al participar en un evento sobre mejoramiento urbano y programas sociales en el municipio de Veracruz, en dicha entidad —realizado pese a que hay veda electoral por la Consulta Popular del 1 de agosto— el mandatario llamó a los adultos mayores que no se han vacunado a hacerlo.

“El adulto mayor que se quedó sin ser vacunado porque al principio tenía dudas (…) pues todavía es tiempo porque sí protege la vacuna. Sí nos protege la vacuna, entonces vamos a seguir ayudando en todo lo que podamos”, dijo.

Otras edades

El que no se haya llegado a superar el rango de 80% de vacunación no es particular de los adultos mayores, ya que en otros sectores de la población también se presenta un rango de inoculación por debajo de dicho porcentaje.

En el caso de los adultos entre 50 y 59 años, hasta ayer, habían sido inoculados 9 millones 28,137 personas, equivalente a 71% de los 12 millones 715,685 personas proyectadas por las autoridades en salud, es decir, faltan 3.6 millones de adultos en dicho rango de edad en ser vacunadas con al menos una dosis de los antídotos contra el Covid-19.

Por su parte, en el caso de las personas entre 40 y 49 años el porcentaje de vacunación se ubicó en 79%, al haber recibido al menos una dosis de las vacunas unos 9 millones 66,726 de los 11 millones 476,868 personas en esas edades, que la SSA tendría proyectado vacunar.

