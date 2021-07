La Secretaría de Salud reportó este lunes 26 de julio que la cifra de fallecimientos por Covid-19 en México aumentó a 238,595, luego de que se notificaron 171 nuevos decesos respecto a lo reportado el domingo.

En tanto, se registraron 5,920 nuevos casos confirmados de Covid-19, para llegar a un acumulado de 2 millones 754,438 de contagios desde que llegó la epidemia al país.

"Hasta el día de hoy se tienen 12,275 defunciones sospechosas de Covid-19 que incluyen a las pendientes por laboratorio y las que están en proceso de dictaminación", detalló la Secretaría de Salud.

Comunicado Técnico Diario: Nuevo Coronavirus en el Mundo #COVID19 | 26 de julio de 2021 ➡️ https://t.co/xImpZqy6eQ pic.twitter.com/LkgEJEKPwy — SALUD México (@SSalud_mx) July 26, 2021

En el reporte técnico diario se detalló que la epidemia activa está conformada por 101,630 personas que han presentado síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días.

Las entidades federativas con el mayor número de casos activos son:

Ciudad de México con 31,214

Estado de México con 9,875

Jalisco con 5,459

Nuevo León con 5,018

Veracruz con 4,120

Sinaloa con 3,437

Quintana Roo con 3,140

En la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el tercer repunte de casos de Covid-19 registrado desde finales de junio es "menos dañina" que las otras dos olas, porque los adultos ya están vacunados y hay menos hospitalizaciones. Ante ello reiteró que no se tomarán decisiones drásticas para cerrar actividades.

"No vamos a tomar ninguna decisión de cierre. Ya sabemos cuidarnos todos, fue mucha la información que hemos recibido. Desde el principio he dicho que somos mayores de edad, que tenemos que cuidarnos y garantizar la libertad, no exagerar con medidas autoritarias", dijo López Obrador.

El viernes pasado, la Secretaría de Salud presentó los nuevos parámetros del Semáforo de Riesgo Epidémico, con base en las nuevas circunstancias de la epidemia.

A partir de este lunes 15 entidades federativas se ubicarán (26 de julio al 8 de agosto) en el color amarillo del semáforo epidemiológico.

Baja California

Campeche

Chihuahua

Durango

Guanajuato

Michoacán

Morelos

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Sonora

Tabasco

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

Otras 13 entidades del país estarán en color naranja:

Baja California Sur

Ciudad de México

Colima

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Quintana Roo

Tamaulipas

Veracruz

Aguascalientes, Chiapas y Coahuila se ubican en color verde; mientras que Sinaloa continúa en color rojo del semáforo.

Capacidad hospitalaria

La Secretaría de Salud reportó que la ocupación de camas generales para atender a pacientes con Covid-19 es de 41%, tras registrar un aumento de dos puntos porcentuales respecto a ayer. En tanto las camas con ventilador registran una ocupación de 31 por ciento.

Vacunación contra Covid-19 en México

Al corte del domingo 25 de julio, la autoridades sanitarias aplicaron 326,149 vacunas contra la Covid-19, para llegar a un total de 60 millones 885,690 dosis suministradas a nivel nacional.

De las 42 millones 429,051 personas inmunizadas en el país, 24 millones 48,259 tienen ya el esquema completo con una o dos dosis, dependiendo del biológico aplicado. Mientras que 18 millones 380,792 personas cuentan con medio esquema de vacunación.

