Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, dijo que la reforma educativa es una buena reforma, pero se manifestó en desacuerdo con su implementación, por lo que "mi compromiso es poner el acento en la formación y capacitación de la misma".

Durante su visita a esta ciudad dedicó un mensaje para los maestros, a quienes dijo que es cierto que lo que no se mide no se puede mejorar y la reforma educativa a tratado de mejorar la educación, no de castigar a las maestras y maestros del país.

Anaya Cortés estuvo en Puebla con jóvenes de diversos municipios poblanos, a quienes les ofrecieron Capacitación en Nuevas Tecnologías por México al Frente, en la cual compartieron las ventajas de hacer uso de las redes, cómo generar percepción, cómo hacer viral los mensajes y el impacto de los memes, entre otras acciones.

En su mensaje, recordó que su campaña la inició con un primer mensaje a los jóvenes; por ello arrancó un maratón de propuestas denominado hackatón, porque cree en el poder transformador de los jóvenes, por ello los escucha y les ofrece la mejor opción para transformar el país.

El segundo mensaje de su campaña fue para las mujeres, en el que destacó cambios para erradicar la violencia en contra de las mujeres, casos de feminicidios que van en aumento, y luchar para que a las mujeres se les pague de manera igual que a los hombres por realizar el mismo trabajo.

Anaya Cortés destacó que el tercer mensaje de su campaña inicia hoy en Puebla, del que, dijo, es la primera entidad a la que dedicará su primera semana de campaña, porque también será el estado al que le dedique prioridad de ganar la presidencia de México.

Ante los jóvenes, abundó que de ganar la elección del 1 de julio próximo trabajará en atender tres problemas sociales que afectan al país: la repartición de la riqueza de manera equitativa, inseguridad y la violencia.

También aprovechó para calificar como una farsa las candidaturas de Morena en Puebla.

El candidato en su visita a Puebla estuvo acompañado por Martha Erika Alonso Hidalgo, candidata al gobierno de Puebla, y Eduardo Rivera Pérez, candidato a la presidencia municipal de Puebla.