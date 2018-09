El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió transparentar los nombres de los 42,930 damnificados que recibieron 2,400 pesos cada uno, con recursos del fideicomiso por los demás, que constituyeron integrantes de Morena para los damnificados por los sismos de septiembre del año pasado.

En un video subido a sus redes sociales, en uno de sus trayectos este jueves a Mexicali, López Obrador garantizó transparencia en dicho fideicomiso que fue cuestionado por el INE en julio pasado, y que incluso le mereció a Morena una multa, la cual luego le fue retirada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Gracias por ayudar a cumplir el compromiso de apoyar a los damnificados de los sismos. Ayer anunciamos que llevaremos a cabo un Programa Nacional de Reconstrucción para los afectados por fenómenos naturales, malas políticas económicas y otras calamidades https://t.co/aBHVYHaqmc — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 20 de septiembre de 2018

En el video, López Obrador dijo que los actuales Diputados y Senadores de Morena hicieron aportaciones de sus dietas al fideicomiso, como parte de lo que tienen que “pagar” mensualmente a Morena.

“Ya se reunió la cantidad que ofrecimos de 103 millones de pesos en apoyo a los damnificados, este reporte del fideicomiso es del día de hoy, 20 de septiembre, ya tenemos el dinero que se comprometió, ya de este dinero han recibido apoyo 30,413 damnificados de Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero y el estado de México.

“Han recibido cada uno de ellos 2,400 pesos; en total 72 millones 991,200 pesos y se tienen en caja 30 millones 040,744 pesos. Estos 30 millones que faltan por entregar, se van a destinar a 12,517 damnificados más, lo que va a sumar 42,930 apoyos para igual número de damnificados.

“Me da mucho gusto informarles que se cumplió. Dijimos que la mitad del gasto de campaña para la Presidencia de la República se iba a destinar a apoyar a los mexicanos, y ya cumplimos, quiero agradecer a legisladores, a dirigentes de nuestro movimiento que apoyaron a ciudadanos. Todavía hace una semana estuvieron depositando en la cuenta del fideicomiso, diputados, senadores, de la nueva Legislatura, ahora ya somos mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y todos cooperaron, los que están entrando cooperaron, entregaron por anticipado sus dietas, lo que tienen que pagar a Morena, lo entregaron para el fideicomiso.

“Les agradezco mucho su apoyo, por su confianza, y una vez que se termine de entregar todo el dinero, vamos a dar a conocer la lista de los beneficiarios. Yo lo lamento porque no quisiéramos que se supiera quienes recibieron el apoyo. Yo soy partidario del principio, o la frase bíblica, que lo que da la mano izquierda no debe de saberlo la derecha, pero para que haya transparencia, para que se demuestre que todos recibieron el apoyo; en otros casos dijeron que iban a apoyar a damnificados, y ni siquiera se sabe dónde quedó el dinero, e este caso hubo completa honestidad, completa transparencia, esto como lo he venido diciendo es un granito de arena, ahora que lleguemos a la Presidencia, ya lo anunciamos, va a haber un programa para la reconstrucción, nacional de apoyo a los damnificados, se van a construir viviendas, se va a hacer la infraestructura en los pueblos que fueron afectados por los sismos del año pasado”, explicó.

