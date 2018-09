Un año después del sismo de 7.1 grados que afectó a la Ciudad de México y a otras entidades de la República, aún se mantienen pendientes obras, resoluciones para damnificados, rehabilitaciones de centros escolares e infraestructura de servicios; autoridades, en tanto, han dado reportes con motivo de la fecha.

Inversión de $10,000 millones, ofrece

Ixtepec, Oaxaca. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de 10,000 millones de pesos del presupuesto del 2019 para apoyar la reconstrucción en las zonas afectadas por los sismos de septiembre del 2017.

Destacó que esos recursos se destinarán primordialmente para la reconstrucción de escuelas, centros de salud, viviendas e infraestructura de pueblos.

“Se van a destinar recursos suficientes desde el inicio del nuevo gobierno. Pero no sólo queremos hacerlo con la acción gubernamental; se está logrando y hay disposición para que los gobiernos municipales y estatales, y también van a participar los gobernadores, y de manera coordinada con el Poder Legislativo, el Ejecutivo y Judicial, con la sociedad civil, empresarios”, dijo Obrador acompañado del empresario Alfredo Harp.

El presidente electo dijo que se cometieron errores en el último año del actual gobierno, como las tarjetas sin fondos que se repartieron.

“Desde luego que se han cometido errores en este año, pero no estamos en ese plan de estar señalando los errores; tenemos que ver hacia adelante.

“Ya lo que hicieron los que se van, ya hay un juicio político; nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde”.

Asimismo, Obrador mencionó que no tolerará la corrupción en su gobierno, ya sea de familiares o colaboradores.

En la plaza Venustiano Carranza de este municipio, uno de los más afectados por el terremoto de 8.1 grados del año pasado, López Obrador externó condolencias por las víctimas del movimiento telúrico.

Afirmó que su gobierno respaldará a los damnificados por los sismos, pero también a los “damnificados del régimen opresor”. Mencionó que los apoyos para la reconstrucción, como también de los programas sociales, se entregarán directamente a los beneficiarios, y ya no a través de organizaciones civiles.

El próximo comisionado Nacional para la Construcción, David Cervantes, dijo que se creará la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, donde se firmarán los convenios con gobiernos estatales y municipales.

Luego, López Obrador se trasladó a Juchitán, una región que aún padece los estragos del sismo. A un costado del Palacio Nacional y del mercado municipal, ambos aún en ruinas, el presidente electo pidió al próximo titular de la Sedatu, Román Meyer, y a David Cervantes, próximo comisionado Nacional de Reconstrucción, que se queden y abran oficinas en esta localidad para que recojan las necesidades de las personas. (Con información de Jorge Monroy / Enviado)

Aseguradoras pagaron 17,966 millones de pesos

Las compañías aseguradoras pagaron, al corte del 15 de agosto, 17,966 millones de pesos a sus clientes que se vieron afectados por los sismos del año pasado.

El presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Manuel Escobedo, indicó que, en total, las aseguradoras estarían pagando por los daños de los sismos un total de 30,090 millones de pesos. En este sentido, expresó que las aseguradoras ya han desembolsado 59.7% del monto total.

Informó que se registraron un total de 73,124 siniestros. De esta cifra, la mayoría proviene de seguros de daños que están asociados a un crédito hipotecario (69.2%), seguido por los seguros de casa habitación (15.5%), los seguros para comercios (5.1%), oficinas (2.8%), industrias (2.6%), gobierno (1%) y hospitales (0.7 por ciento).

El presidente de la AMIS indicó que en el caso de los seguros de casa habitación, si bien se ha avanzado en más de 80% en el pago de los siniestros, aún no se ha terminado de indemnizar por completo, debido a problemas en la documentación del asegurado para acreditar la propiedad del inmueble. (Con información de Belén Saldívar)

Buscan construir 400 viviendas para el próximo año

Grupo Financiero Banorte informó que, con lo recaudado tras los sismos de septiembre del 2017, construirá en el primer semestre del 2019 otras 400 viviendas en beneficio de los afectados.

En Ocuilan de Arteaga, Estado de México, el banco entregó en días pasados la casa número 172 desde que inició esta labor desde hace casi un año.

En total, la entidad financiera de donativos del público, clientes y colaboradores recaudó un total de 170 millones de pesos, de los cuales en el primer año se han ejercido 60 millones; es decir, casi una tercera parte. El resto se distribuirá en los siguientes dos años en las comunidades adoptadas por el banco para su apoyo.

Las localidades adoptadas por el banco son: Joquicingo y Ocuilan, en el Estado de México; Atenango del Río, Guerrero; Jojutla y Tlayacapan, Morelos; Tonalá, Chiapas; San Francisco del Mar, Oaxaca; Santa Cruz Cuautomatitla, Puebla, y Santa María Nativitas, Xochimilco, Ciudad de México.

El presupuesto, aún por otorgarse que es de 110 mdp, se asignará de acuerdo con las prioridades de cada comunidad. (Con información de Redacción)

Subejercicio para reconstrucción, plantean en Senado

La Cámara de Senadores pidió al gobierno federal canalizar la totalidad del subejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal del 2018, a la reconstrucción de viviendas, escuelas, centros culturales y religiosos que resultaron dañados a consecuencia de los sismos de septiembre del año pasado.

La Cámara alta solicitó también al Ejecutivo federal impulsar una política de Estado que fortalezca el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

El primer exhorto, suscrito por la Junta de Coordinación Política, fue avalado por el pleno cameral a mano alzada.

El llamado incluye al Congreso de la Unión y a los congresos locales para que “fortalezcan las leyes y acciones contra la corrupción a fin de garantizar que los permisos de construcción cumplan con los requisitos y obligaciones que marcan los reglamentos”.

Además, instan a los legisladores federales y estatales a establecer en la ley mecanismos que permitan que los recursos destinados a la reconstrucción se distribuyan de manera equitativa, eficiente y transparente.

Mientras que el pleno de la Cámara de Diputados exigió a las autoridades estatales dar a conocer el uso de los recursos destinados a los damnificados de los sismos, así como para la reconstrucción y rehabilitación de los inmuebles dañados.

Durante sesión ordinaria, los legisladores cuestionaron el ejercicio de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 para atender emergencias, así como los del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales. (Con información de Rolando Ramos y Marisol Velázquez)

Para CDMX proyectan $5,000 millones

Con al menos 5,000 millones de pesos arrancará el Programa de Reconstrucción en la Ciudad de México que impulsa la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que a la fecha se desconoce cuál será el costo de la reconstrucción.

“Desafortunadamente hasta hoy no sabemos cuánto cuesta la reconstrucción de la ciudad, cuántas viviendas fueron afectadas y ése es un tema de reconstrucción que no se puede planear si no tenemos esa información”, indicó.

En la presentación del programa frente a damnificados de diversas delegaciones, César Cravioto, el próximo titular de la Comisión de Reconstrucción, explicó que ante la ausencia de un censo “homogéneo y fiable” que permita conocer el número de familias y viviendas afectadas, la próxima semana arrancarán con el conteo.

Expresó que para este fin se destinarán “parte de los recursos destinados a la transición” y ya con el censo social y técnico se podrá definir el monto del apoyo. Aseguró que éste deberá concluirse en el mes de noviembre.

Cravioto expuso que después del 5 de diciembre se dará continuidad a los avances que se tengan, respetando los acuerdos que hayan alcanzado con la actual administración, darán seguimiento a la recuperación de las viviendas y “no vamos a convertir a los damnificados en deudores de la banca”.

“Buscaremos que haya tabuladores de precios por metro cuadrado de construcción para que no haya desigualdad entre lo que se paga entre una obra y otra”, mencionó.

Para que los damnificados no tengan que ir de una dependencia a otra, manifestó, abrirán una sola ventanilla de atención para realizar trámites.

Expresó que a los 5,000 millones como bolsa mínima para atender la reconstrucción, se sumarán los recursos del subejercicio del gasto en este año, para que éstos vayan al Fideicomiso, luego de lograr un acuerdo con el actual gobierno.

“Vamos a garantizar que todos los damnificados tengan acceso a los fondos públicos; se creará un fondo para apoyar a quienes perdieron a un familiar en el sismo y vamos a mantener el apoyo en renta”, aseguró.

En tanto, Sheinbaum indicó que durante su administración “vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos” para coadyuvar con las instituciones de justicia para que se haga justicia por los casos de corrupción, relacionados con el sismo. (Con información de Leopoldo Hernández)