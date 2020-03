El presidente Andrés Manuel López Obrador ha emitido comentarios a partir de la detección del Covid-19 que han generado controversia.

22 de enero

El Ejecutivo informa que se detectaron dos posibles casos de coronavirus en el país, de los cuales uno ya se había descartado y el segundo estaba en observación.

“Lo del coronavirus está siendo atendido”.

28 de enero

La amenaza de propagación del coronavirus, que afecta ya a varias poblaciones de China, genera nerviosismo en mercados financieros internacionales, incluido México. Ese día el Presidente declara que el país está preparado para enfrentar la situación.

“Es nuestro país, afortunadamente, de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus, para que estemos tranquilos, desde luego atentos, pero tranquilos”.

31 de enero

Al concluir el primer mes del 2020, el mandatario pide no alarmarse por la propagación.

“No debe de haber alarmas, se piensa que no es tan dañino, tan fatal este virus llamado coronavirus; sin embargo, inquieta, bueno, tan es así que altera la paridad del dólar con relación a las monedas del mundo, o sea, está generando cierta inquietud, cierta incertidumbre, no tanta en el caso de México, afortunadamente, seguimos debajo de 19 pesos por dólar”.

28 de febrero

El gobierno mexicano confirma el primer caso de coronavirus: un hombre de 35 años de edad residente en la Ciudad de México que contrajo la enfermedad en un viaje a Italia.

Ese día el Presidente afirma:

“Estamos preparados para enfrentar el coronavirus”.

“No es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza”.

2 de marzo

Durante su conferencia matutina, le preguntan si está preocupado por el asunto del coronavirus, a lo que contesta:

“Ha resistido nuestra economía, sobre todo el peso, aguantó esta primera etapa de ‘propaganda’ sobre el coronavirus”.

Y vaticina: “Estoy seguro que esto se va a normalizar, se va a estabilizar. Es un asunto mundial, pero cada vez van a estar más tranquilos los mercados, ese es mi pronóstico”.

4 de marzo

Se habían registrado 38 casos sospechosos de Covid-19. El presidente se refiere, entre otros temas, a los abrazos:

“Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar; hay que abrazarse, no pasa nada”.

12 de marzo

Un día después de que el Covid-19 fuera declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en México se contabilizaran 19 casos confirmados, y a unas horas de que EU anunciara la suspensión de vuelos desde Europa, López Obrador señala que se separarán los asuntos técnicos de lo político. Pero defiende:

“La política es un noble oficio, pero no se sabe de epidemias, de virus, yo de eso no sé, no soy ‘todólogo’, no soy sabelotodo y es un asunto muy serio como para estar opinando sin conocimiento".

“Si hace falta, si llegara a hacer falta algún ajuste en el presupuesto, va a ser en austeridad, se va a apretar más el cinturón el gobierno, no el pueblo; si llegara a hacer falta, tenemos ahí algunas reservas”.

“Ante esta situación especial de coronavirus, de la caída en el precio del petróleo, que tengamos calma, que estemos tranquilos. Nuestra economía está fuerte, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis que se pudiese presentar”.

13 de marzo

Algunos sectores del país, incluidos expertos en salud, habían pedido ya al gobierno federal aplicar medidas de prevención contra el Covid-19 acordes a la fase 2. Ese día López Obrador declara que si no había abrazos físicamente, que fueran con la mente y acusó a “politiqueros” de propagar información falsa. Ese día viaja a Acapulco, a clausurar los trabajos de la 83 Convención Bancaria, donde expone su percepción sobre la economía. Así se refiere a esos temas:

“En el rito de la iglesia católica seguramente ya no se da la paz abrazándose, ‘la paz esté con nosotros’, así se dice, pues aunque no haya el abrazo o se dé la mano, en la mente que se diga”.

“Hay politiqueros que hasta hacen conferencia de prensa hablando del coronavirus, haciendo videos falsos con información falsa”.

“Hay condiciones inmejorables para crecer a pesar de las circunstancias”.

14 de marzo

El presidente realiza una gira de trabajo por Guerrero. En Xochistlahuaca no sólo sigue teniendo contacto directo con las personas, a pesar de que su gobierno había recomendado ya una “sana distancia” o “distancia social” para evitar contagios del Covid-19, sino que muerde en la mejilla a una menor, lo cual le genera críticas.

15 de marzo

Durante un encuentro con pueblos afromexicanos, mixtecos y tlapanecos en la región de la Costa Chica de Acapulco, el Ejecutivo lanza que al país no le hará nada las pandemias:

“Tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México, no nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias, nada de eso”.

16 de marzo

López Obrador es cuestionado si se realizará la prueba del Covid-19, y si se restringirán sus visitas a los estados y los eventos masivos, a lo que contesta:

“Yo me ajusto al protocolo de Salud (…) Si hace falta, entonces, yo me hago la prueba del coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos, los responsables”.

“Tomamos la decisión de dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, de médicos, de científicos, porque si se deja en manos de políticos y de politiqueros, que es lo peor, entonces se altera todo, esa es otra epidemia que tiene que ver con los intereses creados”.

17 de marzo

En la víspera de la conmemoración del 82 aniversario de la expropiación petrolera, el presidente adelanta que hará un evento con decenas de invitados porque no se puede olvidar ese acontecimiento histórico. Ese día saluda de mano a muchos de los asistentes:

“Mañana es la conmemoración de la expropiación petrolera y vamos a llevar a cabo el acto en la Torre de Pemex, también con poca participación, pero no podemos olvidar lo que significó la expropiación petrolera de 1938, más ahora que estamos rescatando el petróleo”.

18 de marzo

Le preguntan sobre un plan para los impactos en los empleos, a lo que responde que no habrá problemas con ello. También considera que no hay que desgastarse con el asunto del Covid-19:

“Estamos pensando que no vamos a tener problemas y tenemos posibilidad de ofrecer ocupación porque se mantiene el Programa Construyendo el Futuro, el Programa Sembrando Vida y vamos a apoyar a las empresas”.

“Para qué desgastarnos hasta mentalmente, vamos a vivir con la preocupación y ya cuando se necesite tener más tranquilidad, ojalá no suceda pero que se desate la epidemia, vamos a estar sin defensas, todos débiles, eso sí nos va a afectar mucho”.

Luego viene un episodio en el que saca estampas religiosas, entre ellas una del Sagrado Corazón de Jesús y las muestra cuando le preguntan sobre las medidas de su gobierno para contener al Covid-19.

“El escudo protector es como el detente (…) El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción (…) detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo”.

