Se confirmó este viernes el primer caso de infección por el nuevo coronavirus o COVID-19 en México. Se trata de un jóven de 35 años que estuvo de viaje en Italia, quien se encuentra aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), con sintomatología leve.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, infirmó la mañana de este viernes que ya fue confirmado el primer caso de coronavirus en México en un paciente que se encuentra en la capital del país.

"Tenemos un caso confirmado de coronavirus", dijo el subsecretario de Salud durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El individuo está en condiciones de salud estable", dijo Hugo López-Gatell. "Tiene una enfermedad leve, leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro. Es un individuo joven de modo que es de muy bajo riesgo", sentenció.

El primer caso fue detectado en Ciudad de México y se trata de un hombre de 35 años que habría visitado recientemente el norte de Italia. El segundo posible contagio de COVID-19 en el país se revisa en el estado Sinaloa y el paciente permanece en un hotel.

En Sinaloa se identificó otro caso reactivo a coronavirus o COVID-19, hombre de 41 años que se encuentra aislado en su hotel. El caso fue confirmado por el laboratorio estatal y estamos en espera de la confirmación por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Sobre el caso positivo en el INER, se han identificado 5 contactos miembros de su familia, quienes también se encuentran aislados en este Instituto, siguiendo los procedimientos de vigilancia epidemiológica por nuevo coronavirus o COVID-19.

En torno a los posibles casos de coronavirus en un crucero en el puerto de Cozumel, el subsecretario de Salud, informó que se descartó por completo, y sólo hay dos pasajeros que tienen influenza.

Sobre los casos de coronavirus en México, López-Gatell informó que se tenían tres casos sospechosos, uno en Oaxaca, otro en Guanajuato y el último en Hidalgo, pero ya han sido descartados.

"Lo advertimos desde el inicio. Esto no se puede contener, lo que no quiere decir que no pueda mitigarse. En su mayoría, más del 90%, son enfermedades con síntomas leves, como catarro", señaló el funcionario.