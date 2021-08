El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que presentará una iniciativa de reforma para “renovación tajante” del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “está muy mal tanto el INE como el tribunal electoral”, aseguró.

Durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que se plantearía el retiro de todos los funcionarios tanto del INE como del TEPJF, “sí cambio completo, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, entonces no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio”, indicó.

El Presidente resaltó que la propuesta no es por un asunto personal, “es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país, nosotros tenemos ese compromiso”, dijo.

Aseguró que el TEPJF está al servicio de la partidocracia, “de los que lo pusieron, de los que nombraron a sus integrantes”, y dijo que el comportamiento TEPJF es faccioso “manejando la ley a su antojo, ni siquiera dependen del poder judicial, eso es una pantalla (...) son completamente autónomos e independientes, pueden hacer lo que quieran, no dependen del Poder Judicial en estricto sentido, en la formalidad sí, entonces hay que cambiar”, indicó.

Por otra parte, aseguró que los “demócratas” ya no quieren que se aplique la revocación de mandato, “no querían la consulta, y estaban diciendo que en la revocación de mandato me iba a destituir, pero ahora ya cambiaron, dicen que para qué, que sería afectar la soberanía del pueblo porque me eligieron por seis años y que los que me eligieron, en el caso de que se decidiera que yo me fuera, iban a ser afectados en sus derechos”, dijo.

Dijo que las personas que no quieren que se realice la revocación de mandato es porque piensan que si los ciudadanos deciden que continúe su mandato, el Presidente estaría pensando en reelegirse.

“Ya tengo edad, ya lo he dicho, de todos los presidentes de México soy el de más edad, pero todavía tengo mucha fuerza para terminar (el mandato)”, dijo. En “septiembre del 2024 se acabó y me retiro por completo de la política, me jubilo y no vuelvo a participar en nada, pero no solo en actos públicos, ni siquiera en declaraciones ni en mensajes en las redes, nada, si llego a finales de septiembre”, aseguró.