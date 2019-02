El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este viernes dará a conocer el plan de inversión de recursos públicos en Petróleos Mexicanos (Pemex). Afirmó que no planea aumentar la deuda pública para ese fin, y dijo que -“a lo mejor no”- es necesario el refinanciamiento de deuda de Pemex.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal dijo que la Secretaría de Hacienda trabaja en conjunto con Pemex, el plan de inversión pública, con el propósito de lograr que la empresa productiva del Estado aumente a 2.6 millones de barriles diarios la producción petrolera al final del sexenio.

“Se va a apoyar a Pemex, todo nuestro respaldo económico, toda nuestra autoridad moral, política a Pemex, se va a rescatar a Pemex, ese es el propósito, lo mismo que a la Comisión Federal de Electricidad”, comentó.

López Obrador dijo que el plan de inversión busca quitar carga fiscal a Pemex, es decir, reducir los impuestos que paga la petrolera a fin de que pueda invertir en producción. Sin embargo, el mandatario evitó dar a conocer, por el momento, un monto de inversión. Dijo conocer que se ha manejado una cifra de 1,500 millones de dólares; sin embargo, puntualizó que podría ser superior.

“Eso es nada más lo que vamos ahorrar en el combate al robo de combustible, pero va a haber más que eso”, comentó.

Cuestionado acerca de dónde saldrán los recursos para hacer esta inversión, Obrador mencionó que se tienen contemplados dentro del presupuesto de este año, y no se recurrirá al uso de deuda pública.

“Va a salir del presupuesto que se tiene, de los ahorros que se están consiguiendo”, dijo.

“No tenemos ningún problema, de modo que no vamos a recurrir a deuda, no vamos a caer en déficit, no van a aumentar los impuestos, no va a haber gasolinazos. Vamos a salir sin problema.

“Les decía yo que va bien la recaudación, no tenemos problemas de debilitamiento del peso, no tenemos problemas de inflación, se están creando empleos”, argumentó.

“Para apoyar a Pemex no hay límites, porque es una empresa estratégica, fundamental para la nación; una empresa que ha sido muy maltratada, por decir lo menos, una empresa que fue saqueada, sobre todo en este periodo neoliberal de las empresas con más corrupción en el mundo”, precisó.

El Presidente de la República dijo que el gobierno hará esta inversión en Pemex y, aun así, no se verán afectados los programas sociales, así como los compromisos de gobierno.

“No tendríamos problemas para solventar todos nuestros compromisos, vamos a cumplir todos los compromisos que tenemos, o sea, Pemex nunca va a incumplir con un compromiso de deuda, vamos a pagar puntualmente todos nuestros compromisos”, refirió.

Asimismo, el presidente fue cuestionado acerca de si se recurriría al refinanciamiento de la deuda de Pemex.

“A lo mejor no, que podamos poder resolver con los recursos que tenemos sin endeudar al país. O sea, el propósito es cumplir el compromiso de no endeudar al país, de no crear déficit, que podamos tener finanzas públicas sanas y en equilibrio. Ese es el propósito”, respondió.

[email protected]