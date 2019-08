El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió este domingo en redes sociales los spots que grabó en Palacio Nacional, y que comenzaron a transmitirse desde el sábado en radio y televisión, previo a su Primer Informe de Gobierno el próximo 1 de septiembre.

Al inicio de los mensajes de 30 segundos publicados en Twitter y Facebook, el mandatario federal utiliza la frase: "No es por presumir". Con una música de fondo parecida a los promocionales que utilizó en su campaña política, López Obrador asegura que es un hombre de palabra, porque en su gobierno no ha aumentado la deuda pública, los impuestos, ni el precio de los combustibles y de la luz. Lo que sí subió, expone, es el salario mínimo en 16%, algo que –dijo- no había sucedido en 36 años.

"También ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre, hay bienestar. Los compromisos se cumplen", dice el mandatario.

Hoy inicia la campaña de difusión que, de conformidad con la ley, se puede llevar a cabo para informar a los mexicanos sobre las acciones del gobierno federal. En 30 segundos resumo lo económico. pic.twitter.com/oWr8z4TA36 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 25, 2019

En otro de los spots, López Obrador habla acerca de las acciones de austeridad y combate a la corrupción que ha implementado su gobierno.

"No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700,000 pesos mensuales, ya no hay pensión millonaria para los expresidentes; ya no me cuidan 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial, ya no hay avión presidencial, ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, se 'estiraban' a costillas del erario. Los compromisos se cumplen".

Estoy orgulloso de poder llevar a la práctica la premisa de que no debe de haber gobierno rico con pueblo pobre. Les comparto el mensaje de mi informe al Congreso en materia de austeridad. pic.twitter.com/XgwzyggnQH — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 25, 2019

El mandatario suspendió sábado y domingo sus giras por el país, al indicar que se abocaría a redactar su Primer Informe de Gobierno, el cual deberá enviar -por ley- al Congreso este 1 de septiembre.

"Todos son seres humanos": AMLO

Este fin de semana se difundió en redes sociales un video en el que se observa a habitantes, presumiblemente de Oaxaca, pedir al presidente López Obrador que envíe al Ejército a sus comunidades para combatir la inseguridad y la violencia.

Se escucha a uno de los habitantes pedir al Presidente: "manden al Ejército inmediatamente", a lo que el mandatario responde que el Ejército no se usa para reprimir al pueblo.

¿El narco es pueblo? –pregunta el hombre al Presidente.

- "Sí, es pueblo. Todos son seres humanos", contestó.

Estas declaraciones del presidente López Obrador causaron debate en redes sociales durante todo el fin de semana; algunos plantearon sus críticas porque el mandatario calificó como pueblo al narcotráfico, y otros externaron su apoyo al presidente.

[email protected]