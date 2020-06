En el marco de cumplir dos años de haber ganado las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo miércoles 1 de julio entregará un informe sobre la recuperación económica de México, ante la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, además de estimar que se avanzó para evitar una mayor pérdida de empleos.

En un video publicado en sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo indicó que se está cumpliendo el pronóstico de caída de la economía nacional, sin embargo, aseveró que la recuperación será en forma de V, a pesar de que algunos analistas señalan que se se seguiría cayendo, "en el sótano, con recesión económica. Se va a cumplir nuestro pronóstico y no es sólo optimismo, es que ya estoy revisando cifras y puedo adelantarles algunas cosas”, dijo.

“Les informo que se está cumpliendo nuestro pronóstico de que íbamos a caer en lo económico, que como es natural por la pandemia, la economía se cayó, pero que íbamos a lograr una recuperación rápida. Siempre hablé de una "V", o sea, la caída, tocar fondo y salir hacia adelante pronto", explicó el mandatario en su mensaje dominical.

Como parte de su próximo informe, López Obrador adelantó en abril se perdieron 555,000 empleos de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. En mayo, dijo que la pérdida fue menor, se redujo a 345,000 empleos y en lo que va de junio, de acuerdo a datos preliminares, ya sólo son 70,000 empleos.

“¿Qué estoy pensando? Qué deseo, desde luego con toda mi alma, y además qué me indican los datos, que ya julio no vamos a perder empleos. Que si no crece el número de empleos, me estoy refieriendo a la economía formal, a los trabajadores inscritos en el seguro social, si no hay aumento se va a mantener, es decir vamos a mantener 19 millones 500,000 trabajadores inscritos en el seguro social; pero ya vamos a detener la caída y si no aumentamos aunque sea en julio, para agosto sí, y hacia fin de año, en la economía formal", indicó López Obrador en Palacio Nacional.

El miércoles, que se cumplen dos años del triunfo democrático, informaré sobre la recuperación económica. Les adelanto algunos datos que considero alentadores. pic.twitter.com/DtImqfZbzB — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 28, 2020

López Obrador reiteró que se continuará con su estrategia de apoyar de manera directa a la gente para que la recuperación económica "sea más rápida", que si se otorgara a las empresas.

"Arriba es apoyar a empresas, no está mal el apoyar a las empresas, lo que pasa es que hay muchos abusos cuando se aplica esa estrategia, como ha sucedido en otros tiempos", comentó.

“No es que llueva fuerte arriba y va a gotear a bajo, ¡no!, mejor vamos a destinar los apoyos abajo. A seguir creando empleos, impulsando la industria de la construcción”, expuso.

Asimismo, indicó que con la entrada del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se dará en un momento oportuno para la recuperación económica del país, al entrar en vigor el próximo miércoles 1 de julio.

"Esto va a significar más inversiones, va a significar más empleos, más bienestar para México", comentó López Obrador.

El Presidente se dijo optimista también respecto a la llegada de remesas al país, y destacó que en este semestre, de enero a junio, se calcula un incremento de 10%, a pesar de la crisis económica y de la pandemia.

“Entonces esto significa también reactivar la economía de nuestro país. porque ese dinero llega abajo, llega como a ocho o diez millones de familias pobres de México”, explicó.

El mandatario federal expresó que México va adelante y enfrentando a la pandemia de Covid-19, al igual que a la inseguridad, pues, dijo, "vamos a salir de la crisis económica y desde luego vamos a garantizar el bienestar de nuestro pueblo con rectitud, sin corrupción, sin lujos en el gobierno".

